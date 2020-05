Ghigliani: "Que Gay firme un decreto autorizando apertura de comercios"

La concejal del Frente de Todos, Gisela Ghiglianim brindó esta tarde las razones por las cuáles su bloque decidió negarse a tratar el proyecto de ordenanza del oficialismo mediante el cual le reclamaba al gobierno provincial la aprobación de los protocolos para proceder a la reapertura de los negocios de indumentaria y calzado.

Ghigliani fue contundente y aseguró que el intendente Héctor Gay "tiene la potestad suficiente" como para elaborar un decreto que permita que estos negocios vuelvan a trabajar.

"No compartíamos votar un expediente en esos términos. Si se habilitó a runners y ciclistas sin pedirnos permiso, por qué nos lo pide en este caso. No hay una coherencia en su línea de pensamiento. Nos ponen en medio de una discusión que no estamos dispuestos a dar", explicó la edil en diálogo con el programa Nunca es tarde, de LA BRÚJULA 24.

Según la concejala opositora, ya existen experiencias de otros intendentes del mismo color político de Gay que ya han abierto comercios de estas características y citó como ejemplos a Guillermo Montenegro, en Mar del Plata y Gustavo Posse, en San Isidro.

Además, recordó que "el momento en el que el Ejecutivo elevó los protocolos a la provincia, coincidió con el inicio del brote del parque eólico".

Según la postura de Ghigliani, se le quiso otorgar un tinte político a la discusión.

"Nos tiran un expediente y crean una necesidad para que se trate un proyecto de este tipo. No queremos un enfrentamiento, porque sabemos de la necesidad que tienen los comerciantes, pero también sabemos que la determinación está en manos del intendente. No hay por qué trasladar una determinación del Ejecutivo al ámbito legislativo", aseveró.

Enseguida, el concejal de Juntos por el Cambio, Federico Tucat salió a responderle y aseguró que con su determinación de no votar la iniciativa de Vitalini, la oposición se puso de "espaldas a los comerciantes de Bahía".

"El intendente siempre intentó llevar soluciones. En primer término trabajamos con la venta online y ahora creemos que estamos en condiciones de habilitar la apertura de los comercios. Lo que nos preocupa es la falta de gestión, porque hasta ahora no nos dijeron que no, ni que sí", dijo Tucat.

"Nuestra idea era darle una respuesta, pero no pudimos. No vamos a tener el apoyo del Frente de Todos y del bloque Arturo Illia, entonces el intendente evaluará alguna otra alternativa", dijo.

De esta manera, no descartó que la determinación llegue mediante un decreto.

"Nadie quiere estar por encima de las reglamentaciones. Siempre apostamos a la buena voluntad y al trabajo en conjunto, y creemos que es lo que debe ocurrir. Tendremos que ponernos originales para poder brindarle una solución a esta gente que está viviendo una situación muy angustiante", completó.