"El país fue siempre gobernado por abogados y la verdad, no entendemos nada"

El ex presidente y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde aseguró este mediodía, en LA BRÚJULA 24, que la crisis generada por el coronavirus puede marcar un punto de inflexión en la realidad argentina y puede significar una buena oportunidad para hacer las cosas diferentes.

Para Duhalde, el gobierno encabezado por Alberto Fernández fue muy inteligente al convocar a los especialistas a la hora de enfrentar esta pandemia y sus tremendos efectos en todos los ámbitos de la realidad. Ahora, y para salir del complejo escenario económico que quedará tras estos meses de aislamiento, Duhalde planteó la necesidad de convocar a "verdaderos especialistas de los diferentes ámbitos", porque según su visión, autocrítica por cierto, los abogados, en determinadas materias, "no entienden nada".

"Todo tiene solución. Hay que potenciar al interior del país. Vivir fuera de Buenos Aires tiene que ser más fácil que en la Capital. Pero acá se hace todo al revés. Los países que se ordenan son los que han progresado y son los que hoy admiramos", reflexionó en comunicación con el programa Tal cual es, de LA BRÚJULA 24, conducido por el periodista Fernando Quiroga.

"Todo va a cambiar, pero lo que no cambia es la mentalidad atrasada de los dirigentes nuestros, que no saben aprovechar el enorme potencial que tenemos. Ahora vino el coronavirus entonces se convocó a los que saben, a la comunidad científica, pero termina esto y ¿a quién llaman?, a abogados que no entienden de producción y a economistas. ¿Por qué no llaman a los empresarios?", agregó.

"Lo que importa no es lo que debemos, importa lo que no producimos. Antes que ganara empecé a bombardearlo mediante mensajes al presidente. El nuestro es un país que fue gobernado siempre por abogados y no entendemos nada. Yo soy un convencido de que tenemos una inmensa potencialidad y que vamos a ser un país exitoso cuando vengan los que saben. Necesitamos a políticos que entiendan", completó.

Además, el dirigente peronista le apuntó a los políticos que lo secundaron como gobernadores en la provincia de Buenos Aires, y a los intendentes de los diferentes municipios quienes permitieron que en el conurbano se incremente la población de manera desconsiderada, sobre todo en las villas.

""Es difícil gobernar Buenos Aires porque hay dos provincias en una, la del interior y la del conurbano, en la que vivimos mucha gente nacida aquí junto con hermanos de muchas provincias y países de Sudamérica. Ya era difícil en mi época y para colmo, le sumamos 3 millones de personas al conurbano. Es una barbaridad", dijo.

"Gente muy sinvergüenza permitió los asentamientos, cuando yo gobernaba eso no pasaba. Hay que regular la tierra. Todos los argentinos tenemos que tener un pedazo de tierra, pero de forma ordenada. Unos atorrantes, en combinación con los municipios, ocupaban terrenos grandes, de gente que no pagaba impuestos, los subdividían y luego los vendían. Así es cómo se ha llenado de villas", dijo.