Colectivo a Cabildo: "Si no recibimos una ayuda económica suspenderemos el servicio"

El titular de la línea de colectivos 520, la cual une a Bahía Blanca con Cabildo, dialogó con el programa “Nunca es Tarde” de LA BRÚJULA 24 FM 93.1 sobre la crítica situación que vive el transporte público, y puntualmente su empresa.

Al respecto, aseguró que “el municipio no está exagerando en nada de lo que está diciendo. Cualquier actividad de cualquier rubro que se le caiga la recaudación en un 90% no tiene mucho margen para manejarse”.

Y de la mano de esa referencia, lanzó: “No tiene mucha solución esto: es plata o plata. Hay costos que tiene el transporte que no se soluciona de otra manera. Sueldos, pagar los colectivos, seguros, combustible. Es una actividad de muy poca rentabilidad. No es mercadería q podes remarcar. Si se cae un 10% perdés la ganancia. Imagínate en un 90%”.

Yendo directamente a lo que ocurre con la línea 520, Lange aseguró que “nosotros vendíamos 7 mil pasajes mensuales en condiciones normales. Ahora estamos en 500 pasajes al mes. Tenemos una diferencia de 6.500 boletos. Es una ecuación que no tiene mucho sentido discutirla”.

A su vez aseguró que “en la reunión de mañana con el Intendente se definirán los pasos a seguir. Si no tengo una ayuda económica estoy pensando en suspender el servicio. Veremos si ellos pudieron avanzar en algo respecto a lo económico para auxiliar a las empresas”.

De todas maneras el titular de la empresa de colectivos buscó dejar una postura clara.

“El estado municipal está muy atento a esta problemática, está ocupado y preocupado por el tema y eso no cabe discusión. Mi sensación es que el estado provincial y nacional nos ha dejado huérfanos en este reclamo”.

Y completó mencionando que “para nosotros sería una gran tranquilidad, aunque no tenga solución, que senadores y diputados de la Sexta, sobre todo de Bahía, que te hagan un llamado. Que te pregunten en qué pueden darte una mano, qué pueden gestionar. Tal vez están haciendo gestiones que yo no estoy sabiendo. Se ve que están en cuarentena y no tienen tiempo ni ganas de intercambiar opiniones personalmente”.