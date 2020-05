El nuevo invento argentino: un tapabocas que te permite fumar y tomar mate

Al igual que la birome o el colectivo, un nuevo invento argentino surgió en nuestro país: un neuquino ideó un tapabocas para tomar mate que también sirve para fumar.

Juan Manuel se subió a un colectivo y vio al chofer tomando mate y con el barbijo en el cuello, fue ahí que le surgió la idea de crear estos tapabocas con una "ventanita" desmontable.

El hombre tiene 38 años, vive en Neuquén y trabaja en una empresa de servicios petroleros y hoy es uno más de los tantos trabajadores que se quedaron sin ingresos por la caída de la actividad en la provincia. Y como nunca se queda quieto, decidió poner manos a la obra y empezar a fabricarlos.

Contrató una costurera y ya lleva hechos 144, de los cuales vendió la mayoría. La idea se propaga de boca en boca y estima que le llegarán más pedidos.

"Como no tengo ingresos decidí arrancar con este emprendimiento, que si todo sigue bien, voy a hacer los tapabocas tradicionales. No sólo me ayuda a mí, sino que le dimos una mano enorme a la costurera que estaba sin trabajo. En general, son aceptados por la gente aunque tiene sus detractores. A ellos les digo que la idea es usarlos con responsabilidad", comentó Juan Manuel en comunicación con el canal TN.

La idea para la segunda etapa de producción es contratar a más gente que esté desocupada, compartir el proyecto y generar ingresos para todos a modo de ayuda ante el parate por la cuarentena.

(Fuente: TN)