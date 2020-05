Una chica trans denunció que Rubén Mühlberger le hacía tomar orina de mujeres

La detención de Rubén Mühlberger, el doctor de los famosos, destapó una infinidad de denuncias y situaciones insólitas que se daban en su "clínica".

Claudia Krumps es una de las personas que acudió a Mülhberger con la esperanza de verse mejor. Ella es trans y se sometió a un tratamiento de "hormonización natural" en la clínica. "Me hacían orinoterapia, es decir, tomar pis de mujeres que ya no menstruan", contó, en diálogo con TN.

En el centro estético nunca le dijeron de qué se trataba el líquido que tenía que tomar. Se enteró de casualidad. "Abrí la heladera y había mucho olor a pis. Entonces voy y le digo a Daniela Mühlberger y riéndose me dice: 'Claro, si eso es orín, es la orina de las mujeres grandes que ya no menstruan'".

"Hasta ese momento no tenía conocimiento de que tomar pis podría obtener hormonas femeninas, porque yo me hormonizaba con un endocrinólogo", explicó Claudia.

Vale aclarar que la orinoterapia, que en algún momento popularizó Madonna como su secreto para mantenerse joven y radiante, no tiene base científica y no está comprobado que otorgue ningún tipo de beneficio para la salud. Además, conlleva riesgos de infección: como no es aséptica, aunque la persona esté sana la orina siempre tendrá alguna bacteria.

"Cuando yo me entero de que estaba tomando pis voy y reclamo. Fue la última conversación que tuve, porque yo le mostré mi enojo, les dije que yo los iba a denunciar, que ellos me tendrían que haber dicho lo que me estaban dando", recordó Claudia.

Por último, la mujer también contó que pagó una fortuna por dos ampollitas de células madres que le aplicaron en la columna: 10 mil pesos cada una. Además, tuvo que pagar un arancel para poder ver a Mühlberger, ya que él cobraba un cachet aparte.

