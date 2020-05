La Inspectora Amaia Salazar se confiesa: "Vivo este éxito con enorme felicidad"

La renombrada Marta Etura se convirtió en Amaia Salazar: niña, mujer, madre que es flamante madre e hija irredenta a la vez, moviéndose en un escenario fatídico y legendario. El guion indica que, a partir de las vivencias de su infancia, un terrible marco de horror la ha transformado en una criatura desacralizada, quien, sin quererlo, y por esas extrañas posibilidades que plantea el dolor, la llevó a enfrentarse con los fantasmas más temidos, que no son los seres de la pintoresca y maravillosa mitología del Baztán, sino los propios espíritus de la postergación y el desamparo. No hay nada peor que ser repudiada por la propia madre, y el personaje que Marta Etura interpreta no solo vive esa realidad asfixiante, sino otras oscuridades aún más cruentas.

Sin embargo, nuestra actriz es, a diferencia de quien interpreta en la ficción, una dama sin fantasmas ni espejismos que tuerzan su senda. Cine, Teatro y televisión han sido y serán las plataformas donde, envuelta en sus grandes convicciones, ha tomado el toro por las astas. Ganadora de un Premio Goya, la dama nacida en el País Vasco es, meritoriamente, la dueña de nuestra atención como una de las grandes actrices españolas del momento.

"Vivo el éxito con mucha felicidad. El proyecto de la saga me atrajo desde el principio. Durante el trayecto he sido madre y, al mismo tiempo, he crecido como actriz en medio de la trilogía. El personaje es muy rico. Es un trabajo al que le tengo mucho cariño y ha sido muy duro. Un rodaje de seis meses y 14 horas diarias en situaciones de oscuridad, lluvia y frío. Amo mi trabajo y creía en él", enfatizó Etura, en el inicio de la entrevista, en LA BRÚJULA 24.

En ese mismo sentido, resaltó que "fisicamente ha sido el trabajo más duro que hice. Haber rodado la segunda y tercera temporada a la vez fue tremendo porque estaba en cada una de las secuencias, una más dura que la otra. Fue agotador, al quinto mes pensé que me podía dar un infarto".

"Ha sido un viaje maravilloso. También quiero destacar a mis compañeros que han sido maravillosos, especialmente Leo (Sbaraglia), Imanol Arias, entre otros. Los personajes de esta saga tienen mucha personalidad, no me gusta cuando el bueno es bueno porque sí o viceversa. Aquí las interpretaciones tienen un pasado muy duro", sentenció.

Cuando la tercera parte de la trilogía se estrene (no está confirmada aún la fecha) hablaremos nuevamente con ella. ¿Se mezclarán las pasiones, los sueños de la artista con el personaje? ¿Cuánto de Marta se vislumbrará en Amaia? La excelente actriz se alza con el próximo desafío, el que nos hará reflexionar… al estrenarse “Ofrenda a la Tormenta” ¿cerrará simplemente la saga o abrirá más cuestionamientos de los más insondables misterios de nuestra naturaleza humana?

Escuchá la entrevista completa