“Padres y alumnos no pagarán por el carnet de acceso a la Base Espora”

Julieta Conti, jefa Distrital de Educación, habló con La Brújula 24 sobre el caso que en las últimas horas salió a la luz a partir de la denuncia pública que hicieron padres de alumnos de una escuela pública que quedó dentro de la Base Comandante Espora. Para llegar al establecimiento, según dijo un familiar en la charla con el equipo periodístico de “Bahía Hoy”, les exigen el pago de una suma de dinero.

“Tenemos la particularidad de contar con instituciones públicas que están dentro en territorio federal. También se ha dado, porque así me lo han comentado las autoridades militares, que cambió el nivel de exigencias por razones de seguridad. Más allá que siempre se solicitaba identificación, últimamente se tiene mayor rigurosidad con esas identificaciones”, expresó Conti a “Nunca es tarde”.

Aclaró que las autoridades y los docentes del colegio, así como los alumnos y sus padres y madres, deben presentar una identificación en la entrada a la BACE (Base Aeronaval Comandante Espora). “Hay una excelente convivencia con las autoridades y personal de la BACE. Los requisitos de identificación no son nuevos; por lo que me explicaron hubo sí un aumento en el nivel de exigencia de identificación por razones de seguridad. Las autoridades de la Base Espora concurrieron a la escuela y explicaron la situación. Han tenido reuniones de padres y de docentes. A los padres les ha quedado claro; tal vez esa mamá no concurrió a la reunión”, indicó Conti.

La funcionaria dejó en claro que a los alumnos y los padres, no se les cobrará bajo ningún concepto por la obtención de la credencial que los autoriza a ingresar en la dependencia militar.

“En las reuniones que se hicieron quedó claro que no se va a cobrar esta identificación a los padres y alumnos. Y respecto de los docentes, que son los que más deambulan por razones laborales, también hubo un acuerdo con el capitán de la BACE para generar un registro (en el caso de los que ingresan en vehículo propio, con la anotación de la chapa patente) para que puedan identificarlos de esa manera, sin necesidad de exigir el carnet”, precisó.

Otro punto importante que aclaró la titular de la Inspección Distrital de Educación es que no es requisito exigible a los padres de los alumnos, la obtención del certificado de antecedentes penales. “Ese requisito no se les pide y tampoco se les cobra a los papás la plastificación de la credencial”, subrayó.

Conti trazó un paralelismo con la situación que se produce a diario con las escuelas que funcionan intramuros. “En el penal de Villa Floresta, nuestros docentes también tienen que cumplir ciertos requerimientos de seguridad con la identificación y pasar por un escaneo, pero son cuestiones vinculadas con el lugar donde están enclavadas nuestras instituciones educativas”, explicó.

Finalmente la funcionaria dijo desconocer la existencia de una nota que supuestamente circuló en los chats de los padres donde se hablaba del cobro de la credencial para entrar en la BACE.