Conocé a las Madres Confitadas, la revolucionaria serie que "la rompe" en Instagram

View this post on Instagram

Con la colaboración de @aidadelacruz_oficial y @carlahidalgo_oficial Gracias por acompañarnos en esta divertida locura, compañeras bonitas y generosas! Sois unas estupendas #madresconfitadas #madresconfinadas #niñosyperros #niñosalacalle #amigashigienicas #confinamiento #humor #comedia #actrices @eva.manjon @evalmaya @muchoartemanagement