"Seamos responsables y no esperemos a que venga un policía a retarnos"

La responsabilidad individual será la clave en esta nueva etapa de cuarentena. Con la reapertura de varios comercios y el permiso para que regresen a la actividad varios profesionales, habrá un mayor movimiento de gente en las calles. Sin embargo, eso no indica que la crisis por el coronavirus haya terminado ni mucho menos. Al respecto, el secretario de Seguridad del municipio, Emiliano Alvarez Porte, fue muy claro.

"Salgamos con el tapabocas puesto, hagamos lo que tenemos que hacer, ya sea visitar un comercio o ver a algún profesional, y volvamos a casa. Una vez ahí, nos lavamos las manos y seguimos con el aislamiento. Es simple. Que continuemos o no con esta fase, depende de la responsabilidad de cada uno. No esperemos a que venga un policía a retarnos y decirnos lo que tenemos que hacer. Dejemos de mirar al vigilante de la esquina para ver si ya levantó el control. Es tiempo de cuidarnos entre todos", expresó el funcionario en comunicación con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

"Esto no significa que le hayamos ganado el virus, ni que la crisis haya terminado. Si esta flexibilización sale mal, tendremos que volver para atrás y todo el sacrificio que se hizo habrá sido en vano", agregó.

Según Alvarez Porte, a partir de mañana, la policía retornará a sus funciones tradicionales, que son la prevención del delito y el control. Sin embargo, en sus habituales rondines, estarán atentos a determinadas cuestiones que tienen que ver con la prevención.

"El movimiento de gente debería aplacarse a partir de las 18. La mayoría de los negocios cierran a las 17, exceptuando los de cercanía. De todos modos, si la policía, mientras realiza sus habituales rondines, ve una aglomeración de gente dentro o fuera de un comercio, va a ingresar y va a tomar las medidas correspondientes", dijo.

"No nos podemos juntar en la esquina a charlar con tres amigos. Juntarse en actos públicos o privados está prohibido. No podemos ir a jugar a la plaza con los chicos, no podemos organizar un asado con amigos, ni una fiesta", dijo.

"Ya hay 7.000 personas procesadas por salir cuando no debían. Y si son irresponsables, habrá más", completó.

Alvarez Porte aclaró además que si bien se reforzarán los controles en los accesos a la ciudad, por el momento no es posible prohibir la entrada de ningún ciudadano.

"Nos puede volver a pasar lo que nos pasó con estos ciudadanos de Córdoba (en referencia a los trabajadores del Parque Eólico de Mayor Buratovich que dieron positivo en coronavirus). Nosotros tenemos muy en claro que el virus puede entrar por los accesos terrestres, por eso vamos a reforzar los controles. Pero por más que haya controles, no podemos cerrar la frontera", aclaró.