Niegan en Brasil el arresto domiciliario a conocido estafador bahiense

Sergio Favretto, detenido hace casi un año en Brasil luego de permanecer prófugo desde 2015, pidió el beneficio de la prisión domiciliaria desde el mencionado país limítrofe y en el marco de la pandemia por coronavirus que diariamente sigue cobrándose miles de víctimas a nivel mundial.

Favretto --aún no fue extraditado a Argentina-- es uno de los responsables de DyF Fiduciaria S.R.L, empresa que estafó a decenas de bahienses que invirtieron dinero e ilusiones en el sueño de la casa propia, la cual nunca les fue entregada a dichos beneficiarios que llevaron la acción a la Justicia.

En las últimas horas, autoridades brasileñas recibieron días atrás su pedido de arresto afuera de la cárcel de dicho país con tobillera electrónica por problemas de salud, el cual fue contestado casi inmediatamente.

"No hay pruebas de que se encuentren en una condición precaria de salud e incluirlo en el grupo de riesgo. No recibe tratamiento médico que no sea adecuado. Por eso, deniego la solicitud de reemplazo de custodia por monitoreo electrónico", firmó la resolución de tres carillas el ministro Marco Aurelio, juez interviniente.

Cabe recordar que agentes de Interpol lo capturaron en el país limítrofe a mediados de junio de 2019 en el marco de una causa por la que también habían sido condenados a nueve años de cárcel los abogados Roberto Carmona y Benedicto Rafael Díaz Flaqué.

Una de las noticias más llamativas fue la caída de Carmona, quien se hacía pasar por actor infantil en calle Corrientes, en Capital Federal.