"La cotorra canta hasta morir", el nuevo sketch de Pepe y Moni Argento

Casados con hijos regresará al teatro Gran Rex en enero del 2021. El estreno estaba previsto para este año y ya se habían vendido las entradas, pero debido a la pandemia postergaron el comienzo de las funciones para más adelante. Mientras los fanáticos aguardan ansiosos por el regreso de esta familia, Florencia Peña y Guillermo Francella grabaron un nuevo sketch que puede verse en las redes sociales.

“La cotorra canta hasta morir” es el título del divertido video que tiene como protagonistas a la famosa pareja de Moni y Pepe Argento. En este minicapítulo, que fue escrito por Diego Alarcón, Axel Kuschevatzky y Renzo Berecoechea, ambos siguen separados por la cuarentena, ella está en Santa Fe cuidando a su madre y él se encuentra en su casa de Buenos Aires, acompañado por sus hijos, Paola y Coqui.

Todo comienza cuando Pepe recibe un llamado telefónico desde un número privado. “Te salió privado porque tengo un celular nuevo que no sabés lo que es. Es la última papa de la cacerola”, le dice Moni, muy emocionada. “¿Cómo nuevo?, no podés salir a la calle y menos para comprar”, le responde su pareja. “No, me lo mandaron, lo vi por tevé, me enamoré y lo tarjeteé”, le contesta.

Luego, la mamá de Coqui y Paola le pregunta si la extraña. Fiel a su estilo y con tono irónico, su esposo le dice: “Mucho Moni, a veces no lo puedo manejar. ¿Qué me pasa? Es la ausencia tuya. Lo que más quiero es dejar de disfrutar la cama de dos plazas para mí solo, no aguanto más. Tengo ganas de tener al lado roncando a mi oso de montaña con tos convulsa”.

Además, le cuenta que su mamá está bien de salud y que le regaló el libro de recetas familiar. “Hoy quiere cocinar empanadas rellenas de tripa gorda y grasa parrillera...”, le comenta Moni. “Si el hígado no les aguanta es probable que sea la última vez que coman algo vivas”, le responde Pepe. Luego, ella le pregunta cómo están sus hijos. “Tus peques suman entre los dos 80 años, están boludeando por ahí, gracias a Dios que no los veo, dan vueltas y vueltas”, comenta el padre de familia.

Cansada de la distancia, ella añora un encuentro familiar después de tantas semanas de estar distanciados. “Yo creo que Dios no escucha mis plegarias, porque le pido todos los días, tráemela de Santa Fe, me gustaría que estemos todos juntos. Felices los cuatro”, afirma Pepe, nuevamente en tono irónico. Rápidamente, ella comienza a cantar el popular tema de Maluma. “¡Basta, Moni, realmente me volvés loco!”, dice Pepe.

La mujer sigue interpretando otros temas, pero su pareja no quiere saber nada de seguir escuchándola: “Cantás como un papagayo que lo están ahorcando, ya está, no me jodas más. Lo que no entendés es que por estas canciones que vos cantás, se alargan las conversaciones y las empresas de teléfono están chochos... No cantes más porque cada llamadita la empresa la cobra”. Por último, Moni empieza a interpretar el tema de Jimena Barón y ¡Pepe decide cortar la llamada!