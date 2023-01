La columna de la Ubfal: Francella adelantó que Pepe Argento “está cada vez más loco”

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, hizo un desarrollo puntual de las noticias salientes del mundo de la farándula, en medio de la gran afluencia de turismo extranjero que notó en Capital Federal, además de la expectativa que existe en los principales puntos de veraneo donde las obras teatrales pretenden colgar el cartelito todas las noches de “no hay más localidades”.

La síntesis de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Guillermo Francella vuelve a interpretar a Pepe Argento, 17 años después. La icónica sitcom que tuvo un increíble recibimiento en nuestro país años atrás regresa a la vida de los argentinos pero esta vez con una obra teatral. Con la conexión y mística que caracterizó a cada uno de los personajes, el elenco de Casados Con Hijos se reunió para llevar adelante el reencuentro sumamente esperado. Francella se mostró entusiasmado por todo lo que está ocurriendo y adelantó que Pepe está cada vez más loco. La obra se estrena este jueves 5 de enero en el Teatro Gran Rex y se podrá disfrutar durante todo el verano. Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi, interpretarán Casados con hijos, la obra de teatro del programa que se convirtió en un clásico de la televisión argentina a través de la pantalla de Telefe”.

“La noticia fue imprevista pero no deja de ser de mucha felicidad para cuatro hermanos que pudieron reunirse en estas fiestas junto a su padre. Las imágenes demuestran que Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona decidieron reunir a Gianluca y Momo, con las hijas italianas del ex futbolista junto a Elena Braccini, María Helena y Victoria, que viajaron. Finalmente se cumplió el sueño de las madres, como Jimena Baron, de que sus hijos compartan la hermandad. Fue la propia Elena quien le hizo juicio a Osvaldo por no pasar manutención para sus hijas por diez años, pero hoy parece que todo es felicidad para todos los integrantes de la familia. Incluso se vieron imágenes de Gianinna bailando en la celebración del comienzo de año junto a la hija mayor de Osvaldo y a los cuatro hermanos compartiendo almohadonazos”.

“En la tribuna de las Galas de Nominación y a veces de Eliminación eran infaltables el ‘Mago sin Dientes’ y ‘la novia fan’ apoyando a Alfa cada semana, pero parece que esta asidua concurrente al programa de Telefe, decidió dar un paso al costado tras los dichos gordofóbicos del jugador. Daniela Iglesias escribió que la decepcionó como persona por sus dichos de ‘chapar es lindo, pero no con una gorda deforme’. A esta altura del juego, Alfa ya mostró su costado homofóbico, discriminador, generador de bullying y ahora gordofóbico, pero mucha gente elige seguir bancándolo. Antes, ya había hablado de la edad de las mujeres, diciendo que ‘cambian para mal con la menopausia’. Habrá que ver cómo se mantiene dentro de la Casa y que pasará con él dentro de algunas placas”.