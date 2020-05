Se negó a declarar el hombre acusado de prender fuego a su pareja

Maximiliano Cayumil , el hombre acusado de prender fuego a su pareja, Cintia García, delante de dos de sus hijas (una de ellas recién nacida) en una vivienda ubicada en Morel al 400, se negó a declarar esta tarde ante el fiscal de homicidios, Jorge Viego.

Cayumil, quien es asistido por el abogado Sebastián Cuevas, quedó acusado de intento de homicidio doblemente agravado, por mediar relación de pareja y violencia de género.

"Me duele mucho el pecho, no puedo hablar porque aspiré mucho humo. Esta persona era mi pareja, estábamos conviviendo. Él había ido a hacer una denuncia contra mi ex pareja, pero no sé qué habrá escuchado en la comisaría porque cuando regresó me empezó a acusar de haberle mostrado el bebé a quien fuera mi anterior novio", expresó hoy Cintia en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y en ese mismo sentido, continuó con el desgarrador relato: "Si bien se lo negué, me amenazó con llevársela. En ese instante me la dio para que la amamante y cuando terminé, quiso agarrar a la bebé. Me dijo 'tampoco me la dejás agarrar'. Se para al lado de la cama y me dice que me iba a rociar con alcohol etílico para prenderme fuego. Nunca pensé que iba a hacer eso. Me roció y fue a buscar un encendedor, con mi nena al lado y la bebé a upa", agregó.

La mujer fue salvada por una vecina que, al escuchar los gritos, se acercó hasta la casa, ingresó, tomó a la víctima y la llevó hasta la ducha donde afortunadamente logró apagar el fuego.

Debido a las quemaduras en en sus brazos, cara y pelo, la mujer fue trasladada por una ambulancia hacia el hospital Penna.

En tanto, Cayumil fue detenido en una vivienda del barrio 5 de Abril.