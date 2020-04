Liberación de presos: "Es una locura sumarle más intranquilidad a la gente"

El tema preocupa y mucho. Sobretodo teniendo en cuenta que se trata de un momento muy sensible para la sociedad.

La liberación de presos de las diferentes cárceles del país, en medio de la pandemia generada por el coronavirus, genera estupor no solamente en las víctimas de diferentes hechos, si no también a la sociedad en general.

Al respecto, el reconocido abogado Miguel Angel Pierri coincidió esta tarde con lo mencionado más temprano por el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, y aseguró que "no se puede realizar una liberación generalizada", porque eso generaría una situación de caos.

"La sociedad tiene razones como para estar alarmada. Estamos viviendo una situación muy compleja, con miedo al contagio, miedo a perder el trabajo y no podemos sumarle más intranquilidad", resumió Pierri.

"No podemos hacer una soltura general. No necesitamos este problema social que podría generar un caos en la diferentes comunidades. Por eso, hago un llamado a los jueces de Garantías para que se detengan en los legajos y hagan una lectura consciente de cada uno de ellos. El listado que salió a la luz, con unos 1.200 presos que saldrían en libertad, realmente asusta y la gente no tiene por qué soportar un problema más", reflexionó.

Pierri también analizó que la situación de las cárceles bonaerenses es muy compleja, incluso antes de la pandemia.

"En octubre del año pasado, el Tribunal de Casación penal de la provincia de Buenos Aires, en un resolutorio muy rico, aseguró que el sistema penitenciario estaba colapsado. La Suprema Corte de Justicia bonaerense, en los primeros días de diciembre, citó a todos los jueces de garantía y les sugirió rever la situación de aquellas personas que en lugar de estar alojadas en las cárceles pudieran ser remitidas a sus domicilios bajo la morigeración de prisión preventiva o prisión domiciliaria. La realidad es que el sistema tiene capacidad para 24.000 personas y tiene alojadas a unas 40.000", dijo.

Ante este panorama, la solución que planteó Pierri fue generar otros espacios para los presos o bien, evaluar la situación de algunos casos muy puntuales.

"No veo mal que aquellos que no hayan cometido delitos peligrosos y que hayan llegado a la mitad de su pena, puedan ser realojados en sus domicilios. Sería una manera de paliar la posibilidad de un contagio masivo. Pero no hay que confundir esto, con una feria de la alegría, con libertades para todos", dijo.

"No estamos analizando la reducción de penas para nadie. Pero estamos ante un peligro inminente en cárceles que están en pésimas condiciones. Por eso, se podría disponer del realojamiento de presos en otro tipo de lugares. Así cómo se crearon hospitales de campaña por si la curva de contagios se eleve, tranquilamente se podrían generar otros lugares para enviar a algunos internos. Tiene que quedar en claro que también estamos hablando de seres humanos", completó.

Escuchá la nota completa: