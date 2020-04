"No estamos de vacaciones", aclara la presidenta del Colegio de Magistrados

Ante la gran cantidad de inquietudes que se vienen registrando desde hace algunas horas respecto al funcionamiento de la Justicia, la presidenta del Colegio de Magistrados, doctora Claudia Fortunatti, mencionó en LA BRÚJULA 24 que, pese a las restricciones del caso, se vienen llevando a cabo una gran cantidad de tareas vinculadas con distintas áreas.

"Sacamos un comunicado para aclarar que no estamos de asueto, feria o vacaciones. Trabajamos con las limitaciones de esta situación. Y no solo atendemos lo urgente, incluso nos dedicamos a aspectos que no parecerían de tanta emergencia. Juzgados de Familia y de Paz están a full", enfatizó la jueza penal, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y recalcó: "Todas las cautelares se prorrogaron por la situación de pandemia. Por ejemplo para aquellas personas que tenían restricción de acercamiento la medida continúa vigente".

"Se suspendieron juicios orales, hay audiencias que se están haciendo por videoconferencia. La Corte y el Ministerio Público tienen sistemas informáticos diferentes y esa es una contra que nos complica", sostuvo la funcionaria judicial en otro segmento de la entrevista radial.

Consultada respecto a aquellas personas que pretenden hacer alguna presentación, sostuvo que "obviamente que aquel que debe hacer una denuncia lo puede hacer. Telefónicamente, vía online o bien en las comisarías. El sistema está garantizado, aunque con limitaciones".

"Estamos fijando fecha de debates orales para agosto, de forma tentativa porque no sabemos cómo va a continuar esta situación. Siempre ponemos por encima el hecho de preservar la salud de todas las partes involucradas", sentenció Fortunatti.

Por último, advirtió cómo se otorgan las excarcelaciones durante la pandemia: "En los casos de delitos graves, se evalúa particularmente. Incluso cuando se trata de personas en el grupo de riesgo", al tiempo que negó versiones que circularon mediante cadenas de Whatsapp: "En ninguna de las cárceles (Villa Floresta y Saavedra) tenemos activado protocolo por posibles casos de coronavirus. No tenemos ninguna comunicación oficial al respecto".