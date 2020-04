Cómo funciona el sistema para refinanciar el saldo de la tarjeta de crédito

Llegó el 13 de abril, el vencimiento "extendido" de la tarjeta dispuesto por el Gobierno en vista de las penurias que hoy impone a tantos la cuarentena. Y con el vencimiento llegó también la novedad de este plan de refinanciación de saldos impagos para ayudar a los que ya están con el agua al cuello.

Lo básico a tener en cuenta es que la refinanciación se aplicará de forma automática. Será a un año de plazo con 3 meses de gracia, 9 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, y una tasa nominal anual de 43% (lo que lleva el costo financiero total o CFT a alrededor del 70%).

Pero el sistema no es, obviamente, compulsivo. Quien no quiere refinanciar no tiene por qué hacerlo. Pero debe encargarse de abonar la totalidad del saldo pendiente para que no se "dispare" esta cuotificación automática.

Asimismo, puede refinanciar en forma parcial el saldo, es decir, determinar qué monto quiere "patear para adelante" y hacer un pago acorde. Ese monto que fue diferido ya aparecerá cuotificado en el siguiente resumen.

Ahora, entrar en la refinanciación no impide que eventualmente uno pueda dar de baja la deuda si su circunstancia financiera cambia. Existe la posibilidad de precancelar las cuotas de forma total o parcial sin costo excepto el interés compensatorio devengado hasta la precancelación.

En el Central lo explican así: "Esto está pensado con esta lógica. Si tenés un salario y lo estás cobrando, pagá la tarjeta como lo venís haciendo. Si vos tuviste una caída en tus ingresos, entrá a la refinanciación automática y pagá las nueve cuotas".

"Si precancelás todo junto el último día de gracia, pagás esos intereses acumulados en los tres meses. Es para evitar que un vivo que puede pagar hoy espere tres meses", enfatizan.

Esto es porque uno está sacando un crédito a 12 meses, con tres meses de gracia (lo que implica que empieza a pagarlo a partir de la cuarta cuota) pero los intereses corren desde el día cero.

El analista Christian Buteler resalta además algunas implicancias de la financiación a tener en cuenta. "Esto afecta al límite de compra de tu tarjeta. Si usás mucho tu tarjeta, y financiás una parte alta, probablemente te quedes sin límite antes de empezar a pagar las cuotas. Y otro punto es que el 100% de cuota va a formar parte del pago mínimo, si bien te va a empezar a afectar a partir del cuarto mes, que es cuando empezás a pagar".

¿Qué pasa con los que están adheridos a débito automático? Los débitos automáticos se realizarán normalmente esta noche tanto se trate del pago mínimo o de pago total del resumen.

Pero el cliente tiene la posibilidad de solicitar este lunes lo que se denomina "stop debit" para que ese descuento automático no se realice y así ingresar al sistema de refinanciación.

En el caso de no tener dinero suficiente en la cuenta, el débito se realiza por el saldo disponible a la fecha de vencimiento.

