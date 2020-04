"Una cosa es lo que la gente entienda y otra lo que haga"

“Hay que ir soltando la cuarentena de a poco, con una población muy educada, y que no se repitan las imágenes del viernes pasado”.

Con esa descripción gráfica el infectólogo Diego Maurizi dio su punto de vista en diálogo con LA BRÚJULA 24 FM 93.1, refiriéndose a la futura salida de la cuarentena obligatoria.

Y al respecto continuó desarrollando su idea. “Mi miedo es ver cómo lo entiende el pueblo el hecho de salir de la cuarentena. Una cosa es lo que entienda la gente y otra distinta es lo que haga”.

De la mano con ese punto apareció en la conversación el hecho de la utilización o no de barbijos y fue allí donde el profesional de la salud describió la situación.

“A medida que vamos aprendiendo de esta epidemia, empezamos a pensar en el asintomático que es portador. A través de esa línea de pensamiento es que surge la idea de que todos podemos estar en esa categoría y de ahí que surja la idea de una máscara facial para andar por la calle” explicó.

Dicha máscara “es cualquier tela para taparnos la nariz y la boca, que entre medio lleva un pedazo de papel o de rollo de cocina. En una gran circulación del virus la OMS lo recomienda. Hoy en Bahía no es necesario. Si lo queres hacer, hacelo, pero no compres barbijos, porque no es necesario y lo necesitan el personal de salud” aseguró el médico.

Por último, aclaró que “hay un problema mundial en cuanto a barbijos. En Córdoba, la fábrica de respiradores, está trabajando las 24 horas para que el Ministerio de Salud los distribuya”.