Coronavirus: supervisan las condiciones de higiene y seguridad en el Puerto

El subsecretario de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Alejo Supply, recorrió está tarde la playa de estacionamiento de transporte de cargas en el Consorcio de Gestión el Puerto de Bahía Blanca.

El funcionario provincial realizó una caminata junto a Federico Subielles, presidente del Consorcio, y se mostró muy conforme con las medidas de seguridad y de higiene puestas en marcha ante la pandemia de coronavirus.

"Hicimos una recorrida por la terminal de Bahía, viendo la descarga de los cereales y también en los playones de estacionamiento. La idea era ver cómo funcionaba el sistema de descarga ante la preocupación que existe por parte de los camioneros y también del público en general", manifestó el subsecretario.

"El funcionamiento del Puerto local es excelente. A Federico (Susbielles) lo conocí hoy y realmente me llevo la mejor de las sensaciones, algo que no me había pasado en otros puertos. Ha hecho un gran trabajo, ya que ha estando pendiente hasta del más mínimo detalle, como de limpiar los botones que tocan los camioneros para elevar sus acoplados", dijo.

La intención de la visita de Supply es generar una política de centros de higiene en los diferentes puertos de la provincia para que los transportistas cuenten con todas las comodidades en los mismos.

"La idea es que puedan parar y descansar para que de esta manera eviten ingresar a las diferentes ciudades por las que transitan, algo que en estos momentos está prohibido", resaltó.

El funcionario destacó que para ingresar al Puerto, cada camionero recibe un kit muy bien nutrido, con casco, barbijo, guantes, anteojos y punteras para los zapatos, que sirven tanto para esta pandemia de coronavirus como para la seguridad en general.

"No hay prácticamente demoras. Un camión está entre 8 y 10 horas. Y en caso de que se quiera quedar, cuenta con duchas, baños, comedor, restaurant y hasta un supermercado. No le falta nada", dijo.