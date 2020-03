El pedido de Manu a los argentinos: "Hay que seguir haciendo el esfuerzo"

El bahiense Emanuel Ginóbili alentó a los argentinos a continuar haciendo el esfuerzo de quedarse en sus casas, en medio de la cuarentena preventiva y obligatoria.

En su cuenta de Twitter, el ex San Antonio Spurs escribió: "Vamos gente! Sigamos un poco más! Va a empeorar antes de empezar a mejorar, pero tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. Un fuerte abrazo virtual para todos".

🇦🇷Vamos gente! Sigamos un poco más! Va a empeorar antes de empezar a mejorar pero tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. Un fuerte abrazo virtual para todos! 💪💪 — Manu Ginobili (@manuginobili) March 25, 2020

Días atrás, Juan Martín del Potro y Manu realizaron una transmisión en vivo por Instagram, en medio de la cuarentena por la propagación del nuevo coronavirus con el objetivo de concientizar a los argentinos para quedarse en sus casas. En medio de la charla, el tenista confesó que no va a "bajar los brazos" porque quiere "volver a jugar".

Delpo dio a entender que en algún momento analizó retirarse del tenis. "Los médicos son optimistas y dicen que voy a estar bien. Pero cuando el día a día y la realidad no es tanto como ellos lo planifican, vos sabés bien la cantidad de cosas que se nos cruzan por la cabeza", confesó el tenista.

"Me puse rutinas obligadas por la mañana y por la tarde. Yo no puedo ir al supermercado porque llegué de viaje y no tengo eso permitido porque volví de viaje", continuó el tandilense, que agregó: "Es pasar esto como puedo. No voy a bajar los brazos porque quiero volver a jugar".

Y añadió: "Más allá de los dolores que sigo teniendo, lo quiero volver a intentar; me lesioné la rodilla cuando estaba tres del mundo y pensaba que iba por Rafa (Nadal) y por todos".

Por otra parte, le agradeció al ex basquetbolista por haberlo "ayudado mucho en estos meses de recuperación": "Me has recomendado médicos, tratamientos, y te lo agradezco, quiero que se sepa. Ojalá que todo pase, yo pueda estar bien y vos estés feliz", continuó.

En el cierre, Ginóbili lo alentó, más allá de su posible regreso al tenis, de cara a su futuro: "Si estás bien, volvé a jugar, genial. Pero si no volvés, pensá que hiciste un montón más que los millones que quisieron estar en tu lugar", sostuvo.