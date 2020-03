Diego Latorre y una fuerte confesión sobre Natacha Jaitt

Diego Latorre contó cómo reaccionó ante el siniestro fallecimiento de la modelo Natacha Jaitt, acontecido el 23 de febrero de 2019. El hecho se sigue investigado hasta el día de hoy.

En un diálogo con "Súper Mitre Deportivo", AM 790, “gambetita” habló del momento complicado de su vida después de que se hiciera pública la infidelidad a Yanina Latorre con Natacha.

El ex futbolista comentó: “Es un tema sensible porque estamos hablando de alguien que ya no está. Cuando me enteré estaba en mi casa. Fue muy temprano, me levanté y la noticia explotó por todos lados. Sentí mucha tristeza. Al principio no reaccionaba”.

Y el comentarista deportivo recordó: “La imagen que yo tenía de todo lo que había sufrido era muy lejana, como una película que había visto hace treinta años”.

“Era también un recurso que utilizaba yo para no comerme la cabeza todo el día”, confesó el marido de Yanina, cuando contaba los días que tuvo que vivir en aquel conflicto mediático.

“El sentimiento no se puede fingir, fue tristeza. Hice silencio y no valía la pena hablar de ese tema con mi esposa”, se sinceró el periodista de la cadena Fox Sports.

“Fue mucha angustia, estuve mucho tiempo en el psicólogo y creo que el fútbol me dio una resistencia mental para poder sobrellevarlo. No tuve ningún sentimiento de alivio", concluyó Latorre.