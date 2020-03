Periodista de La Brújula 24 relata su odisea en España: "Esto parece una guerra"

Joaquín Álvarez Bayón, periodista de LA BRÚJULA 24 que desde hace dos semanas se encuentra en España, elaboró hoy un desolador informe sobre el presente en el viejo continente.

En el programa "Tal cual es", remarcó que "es muy loco lo que se vive acá, es como si fuese una guerra. Yo estoy en Ibiza, que es un lugar que está un poco aislado, y hoy se conocieron 10 nuevos casos".

"El día que llegué a Madrid tenía mucha información justamente por mi trabajo, pero acá no pasaba absolutamente nada. Llegué y no entendía. Nadie me revisó ni me preguntó nada", recordó.

Y a modo de análisis, explicó que "creo que tomaron las decisiones tarde, supongo que por cuestiones económicas. Yo por suerte vivo en una casa de campo, a dos cuadras de la playa, pero no se puede salir a hacer nada, estamos literalmente encerrados".

"La idea es que la gente se quede donde está, que no haya contacto, hay mucho miedo", indicó Bayón. Y señaló que las determinaciones que se vienen tomando en la Argentina "tienen que ser mucho más estrictas".

"Que haya 35 personas en un colectivo no está bien, acá directamente no hay transporte público", sintetizó.