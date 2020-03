Cuenta regresiva para el Último Primer Día: crece la expectativa de los chicos

Este miércoles comienzan las clases para los alumnos de sexto año de la secundaria en Bahía Blanca. Como viene ocurriendo de un tiempo a esta parte, los futuros egresados organizan reunirse la noche previa para celebrar el inicio de una etapa que los depositará a la mayoría de ellos en sus estudios universitarios y terciarios.

El Último Primer Día es la excusa perfecta para dar rienda suelta a la alegría y, en algunos casos, acudir a clase prácticamente sin dormir. La posibilidad de que se registren excesos en esa celebración mantiene atentos a los padres y las autoridades de los establecimientos educativos a los que van a concurrir con mucho sueño y euforia.

En diálogo con el programa "Tal Cual Es" que se emite por LA BRÚJULA 24, la titular de la Jefatura Distrital de Educación, Julieta Conti, explicó cuáles son las acciones que se han tomado en la previa a lo que, se prevé, una larga noche.

"Las escuelas trabajan siempre este tema. No es nuevo para nosotros. La idea es poder estar junto a los chicos, que no ocurra nada indeseable y que el festejo se pueda transformar en un hecho educativo, pedagógico y feliz para todos", sostuvo Conti, en el comienzo de su testimonio radial.

Y agregó: "El municipio nos explicó que pretendía sumarse a la coordinación y, por eso, convocamos a una reunión a los delegados de los sextos años de algunos establecimientos. Nos escuchamos mutuamente. Ellos tienen otra mirada, no es que no quieren que uno se entrometa porque entienden la inquietud".

"Manifiestan que no es la intención tomar más de noche. Lo ven con la posibilidad de encontrarse con chicos de otras escuelas. No buscan los excesos. Es muy lindo compartir con los chicos, más allá de que no desconocemos que algunos puedan no estar en condiciones de participar de la clase, no ha habido, en general, casos severos", concluyó la Jefa Distrital.