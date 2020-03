Alberto Martín le hizo una romántica declaración de amor a Carmen Barbieri, en vivo, durante una entrevista televisiva. Compañeros de elenco en Veinte millones, en el Teatro Atlas de Mar del Plata, los actores se conocen desde hace muchos años, pero particularmente este verano estuvieron más juntos que nunca.

Martín quedó viudo hace un par de años, luego de un matrimonio de 47 años con Martha, quien estuvo muy enferma en el último tiempo, al tiempo que Barbieri cuidó a Santiago Bal también hasta su muerte, hace casi tres meses.

"Cuando llegamos a Mar del Plata, todos estaban con sus familias y Carmen y yo, solos. Empezamos a comer juntos, a charlar, tenemos mucha afinidad. Es una gran compañera", arrancó diciendo con cierta timidez el actor desde un móvil con Intrusos.

Pero a medida que avanzaba en la entrevista, se animó a contar sus verdaderos sentimientos y a mostrar sus emociones: "Desde que falleció mi esposa no me pasó por la cabeza tener algo con otra mujer. Me cuesta mucho. Me costaría el primer beso, la primera caricia. No estoy preparado".

"¿Pero qué pasa con Carmen?", insistían los panelistas del programa de América. "Somos un poco más que amigos, nos protegemos porque también me siento protegido por ella. Cómo continúa esto no lo sé. Hasta ahora es así. Si no hablo con ella un día, la extraño", dijo.

"La soledad es lo que peor le hace a Carmen. Todo lo que le pasa, la disfonía, la rodilla, la mano, es eso. Es muy difícil estar solo. Es muy difícil también que me vuelvan a pasar cosas que ya me pasaron. Tengo unos cuantos años y suman en no lastimar, no lastimarse, la mirada de mi familia... A lo mejor no se entiende, pero es lo que siento", indicó.

Respecto sobre qué dice su familia, el actor aseguró que todos quieren mucho a Barbieri. "Mi hija María Martha le dice mamá a Carmen. En tren de chiste, pero se lo dijo. Y mi hermana quiere que Carmen le haga el flan de queso", señaló el actor.

Martín se animó luego a ir más lejos todavía: "Lo que siento es la verdad, es así y no tiene mucha vueltas. Empezó como un juego de acompañarnos y hoy es esto. A Carmen no la besé pero me deja tocarle la rodilla".

