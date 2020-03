Gay anunció que para septiembre estaría lista la obra del Teatro Municipal

Luego de su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Héctor Gay habló esta tarde con LA BRÚJULA 24, en el primer programa de Nunca es tarde, conducido por Leandro Fernández Suñer.

Entre otros temas, el jefe comunal habló sobre el inicio de las obras en lo que será la anhelada remodelación y puesta en valor del teatro Municipal.

“Estamos sobre la fecha de la apertura de los sobres para la licitación. Nosotros establecimos un presupuesto de 40 millones de pesos para las obras que inexorablemente hay que hacer para brindar seguridad en el teatro", expresó.

"Lamentablemente tuvimos una demora, pero tiene que ver con pedidos de las propias empresas. En la parte eléctrica hay muchos productos que son importados y eso genera dudas en los oferentes. Pero creemos que el 14 abriremos los sobres y queremos que para fin de mes las obras estén en marcha. El plazo es de seis meses, por lo que esperemos que en septiembre, esté listo”, agregó.

Gay explicó que en este nuevo proceso se deben unir las voluntades de todos los sectores políticos, porque las necesidades de la gente son muchas.

“Las necesidades son muy importantes y la gente espera soluciones y las soluciones se las tenemos que buscar entre todos los actores de la política. En el caso del municipio, el Ejecutivo y el Legislativo tiene responsabilidades y entre todos debemos apuntar a generar esas soluciones”, dijo.

Además se refirió a la resolución de la justicia respecto al caso 911 y al crimen de Sergio Castillo, el hincha de Olimpo asesinado por barras de Villa Mitre.

Caso 911

“Hay muchos aspectos para analizar. Como ciudadano me sorprendió la determinación de la Justicia. Quizás uno de los temas de fondo es discutir si estamos preparados para el juicio por jurados. Todavía no conocemos la sentencia, pero a simple vista suena llamativa la acusación que hubo para uno y otro por la responsabilidad que tuvo cada uno. Pero como autoridad del Ejecutivo, no me corresponde emitir una expresión sobre el accionar de la Justicia”, mencionó.

Crimen del hincha

“Cada uno debe asumir las responsabilidades que le tocan para que esto no vuelva a ocurrir. Hace seis meses, jugaron Olimpo y Villa Mitre en el Carminatti. Hubo una polémica porque Olimpo quería jugar con hinchas visitantes, porque necesitaba la recaudación, y Villa Mitre no quería. No se pusieron de acuerdo y la cosa se trasladó al ámbito provincial. Intervino Ritondo (Cristian) y generamos un operativo impecable. La hinchada de Villa Mitre fue al estadio de Olimpo y no hubo ningún problema. Seis meses después, se decide hacer esto, a 700 kilómetros de distancia y los resultados fueron completamente diferentes. Se tomaron otras decisiones y a nosotros ni nos consultaron para realizar los cortes de tránsito. Esto demuestra que la ciudad y la provincia tienen que trabajar coordinadamente en muchos aspectos y en esto no se dio. Lamentablemente, en esto, hubo un hincha muerto y eso es lo lamentable”.