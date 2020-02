Para el SAME, la médica condenada "cumplió con el protocolo e hizo lo correcto"

El Director General del servicio SIEMPRE, Nicolás Muñoz Cruzado, brindó una conferencia de prensa esta mañana luego de analizar el fallo que condenó a la médica María Renata Pierini Lerner por homicidio culposo y Juan Manuel Sánchez por incumplimiento de deberes de funcionario público.

"Estamos completamente sorprendidos, defraudados de lo que sucedió. Independientemente de lo que fue en caso en sí, que fue una desgracia para los chicos y sus familias, la Justicia no supo interpretar y obrar como correspondía para con nuestra compañera Pierini que además es nuestra directora operativa. Cumplió con el protocolo y durante el juicio ni siquiera se cuestionó esta situación. Entendemos que la doctora hizo lo correcto", resaltó Muñoz Cruzado.

Además, consideró que "para el jurado, la doctora fue encontrada culpable de algo en lo que realmente no lo es porque cumplió con el protocolo. La evidencia objetiva era clara respecto a su accionar y eso hizo que en algún punto, el jurado entendiera que el operador actuó de manera adecuada, pese al cargo que se le imputó su incumplimiento de deberes de funcionario público. Pero la realidad es que la responsabilidad de los operadores de emergencias es mucho mayor".

"La decepción tiene que ver que con un sistema que venía trabajando correctamente, con un protocolo que fue revisado y aprobado por su justificación científica y legal, hoy al ser cuestionado por la sociedad y la justicia deja a todos los profesionales que trabajamos en el servicio en una situación de incertidumbre tremenda que hará que se cometan muchos errores probablemente", sostuvo en otro segmento de la entrevista radial.

El médico explicó que "El protocolo dice que, en base a la información que recibe y la situación que observa, la doctora debe tomar decisiones. Ella no detectó ninguna otra situación que le haga pensar que era de riesgo. El operador lo que debe hacer es pedirle a las personas que están en el domicilio que abran la puerta para que uno sepa que en ese inmueble ocurre algo".

"La doctora ya tenía pedido de licencia por una cuestión científica. Por el momento seguirá cumpliendo funciones normalmente. Los operadores dependen de la Subsecretaría de Seguridad. Considero que no están capacitados para ser operadores de emergencia médica", esgrimió.

Muñoz Cruzado fue tajante ante otra de las preguntas: "No analizamos cambios en el protocolo, sino dotar de herramientas a los médicos del servicio que son los que tienen que tomar decisiones que tienen competencia desde el punto de vista judicial o médica, brindándoles una normativa de seguridad. Nos sentimos obligados a tener que trabajar de una manera que no es la adecuada. Se cuestiona algo que era correcto en su forma de proceder. Tenemos que tomar medidas para que los profesionales no estén expuestos".

"Independientemente de las lecturas que se han hecho, no comprendemos el fallo y cómo procedió el jurado. Sentimos que estamos desprotegidos para trabajar con coherencia y certidumbre médica. Desde 2017 venimos esperando que el municipio nos brinde una respuesta esperada. Mantendré reuniones con quien está a cargo de la central y el Ejecutivo del que depende el Siempre para aclarar en qué situación estamos", cerró.