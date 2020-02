Mirá las fotos de las vacaciones de Fantino y la bahiense Coni Mosqueira

Alejandro Fantino se fue de vacaciones a México con su novia, la bahiense Coni Mosqueira.

El popular conductor aprovechó unos días para descansar y relajarse luego de haber tenido un fuerte y agotador año laboral. En sus cuentas de Instagram, la pareja compartió con sus cientos de seguidores algunas imágenes de esta escapada romántica en la que visitaron varios lugares turísticos, como Tulum, una ciudad de la costa caribeña de México, en la Península de Yucatán.

“Selfie vacaciones con Conita, ¡mar, sol y paz! Más a la vida no se le puede pedir. Los momentos son regalos de Dios o de quien cada uno crea que viene y si te los regalan ¡lo mejor que podés hacer es agradecer!!”, escribió el periodista en la red social.

Durante las vacaciones, aprovecharon para navegar por la Laguna de los 7 Colores, en Bacalar. Ambos se sacaron una divertida foto en la que parecería que Coni estaba sobre la cabeza de Alejandro. “¿Quién se ha posado en mi cabeza? ¿Acaso es una ilusión óptica debido a los vapores mágicos de los cenotes?”, bromeó el conductor.

Fantino, en las playas de Tulum (Instagram)

También visitaron Las Coloradas en Yucatán, donde recorrieron diversos lugares para conocer esta interesante cultura. Y quedaron deslumbrados con la belleza de una laguna de agua rosada. “Viajando con cabeza de aventura y ganas de conocer nuevos colores y nuevas arenas nos encontramos con @coni_mosqueira esta hermosa laguna de agua rosada. ¡Hermoso todo...! y el lugar también”, contó Ale.

Otro de los lugares que eligieron para descansar fue Cancún, una ciudad ubicada en la península de Yucatán que limita con el mar Caribe. Es conocida por sus playas, los centros turísticos y la vida nocturna. La pareja se hospedó en Le Blanc Spa Resort, un exclusivo hotel situado en las hermosas y paradisíacas playas de Cancún y Los Cabos.

La pareja navegó en Laguna de los 7 Colores, en Bacalar (Instagram)

“Nada más hermoso que el ruido del mar, sus colores, su espuma, la delicada y perseverante caricia de la sal a las rocas. Creo que todos los que alguna vez han quedado cara a cara con el océano comparten esta sensación única”, escribió Fantino en la red social.

De esta manera, el conductor y la modelo oriunda de Bahía Blanca están pasando por un excelente momento en la relación. Ellos se conocieron en el boliche Tequila y comenzaron a salir en diciembre de 2017. En el verano de 2018, se mostraron por primera vez en público en Punta del Este.

La pareja también disfrutó de las playas de Cancún (Instagram)

Tras estas vacaciones en México, la pareja regresó a la Argentina para retomar con sus compromisos laborales. Fantino tiene previsto hacer a un lado la política y volver al deporte, con un ciclo de reportajes íntimos a grandes figuras de distintas disciplinas.

Coni posa con el fondo de una laguna de agua rosada (Instagram)

En diciembre, se despidió de Animales sueltos, luego de 11 años de haber estado al frente del ciclo que comenzó siendo de entretenimientos y terminó abocado a la política. “No debe haber orgullo más grande para un conductor de televisión que dejar vivo un programa, nada; ni 40 puntos de rating, que nunca hice (sonríe) así que no sé cómo será. Pero acá hicimos un rating muy alto, hemos ganado Martín Fierro (como mejor programa periodístico). Esta sensación de que te vas a conducir otro programa dentro del canal y queda vivo lo que hiciste, es única”, dijo el periodista.

Fantino, en una iglesia en Yucatán (Instagram)

“Última noche de un rito de 11 años. O sea que tenía 30 y (piensa)... seis. Pasé por un matrimonio, por alegrías y por tristezas, mis viejos envejecieron, mi hijo creció, se me murieron los perros, me nacieron otros, pesqué amarillos más grandes, más chicos; disfruté, me reí, lloré; todo acá”, aseguró en su despedida del ciclo que será conducido por Luis Novaresio en este 2020.

Las vacaciones de Ale Fantino y su novia

Fantino y Mosqueira pasearon por lugares paradisíacos (Instagram)

Fuente: Infobae.