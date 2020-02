"Creí que lo habían matado", reveló la pareja de un hombre ferozmente golpeado

Noemí Plaza todavía está shockeada. Y no es para menos, teniendo en cuenta la proximidad de lo ocurrido durante la madrugada del domingo en pleno barrio Rosendo López, donde su pareja --José Ortíz-- recibió una brutal golpiza en un intento de robo.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Plaza mencionó que "cada hora que pasa siento más temor. Lo que vivimos fue de terror. Todo se dio muy rápido. Veníamos de cenar a mi departamento, era el cumpleaños de una de mis nietas. Vivo hace más de 30 años acá, pero nunca pensé que me iba a pasar algo así".

"Frenamos en el estacionamiento de calle Newton, ingresamos, pusimos una película. Tengo la costumbre de dejar la persiana levantada y desde allí vio que se iluminaba el interior de la camioneta. Por eso es que salió rapidísimo, mientras yo miraba como podía porque hay árboles grandes y poca iluminación. Esto es tierra de nadie", sostuvo en la entrevista que le brindó al programa "Tal Cual Es".

Y siguió con la crónica de lo sucedido: "Por detrás del vehículo veo a un muchacho que se cubre el rostro. Atiné a agarrar la llave que estaba en la mesa y pude llegar rápido a la puerta para cerrar por miedo a que entren. Automáticamente empezaron a darle patadas y yo gritaba pidiendo ayuda".

"Una vecina llamó al 911 mientras yo sacaba con temor mi cabeza para mirar cómo dos sujetos escapaban hacia calle Indiada. Y a José lo observé tirado en el suelo. Cuando bajé pensé que estaba muerto, lo vi inmóvil, ensangrentado y desfigurado. Le dieron puñaladas en la espalda que, milagrosamente, no afectaron sus órganos", explicó detalladamente en otro segmento de la nota radial.

Respecto a su primera reacción, una vez acontecida la violenta secuencia, Plaza explicó que "me comuniqué con mi hija que vive a cuatro cuadras. Lo cargó en su auto particular porque la ambulancia no llegaba. Uno ve las noticias pero nunca cree que le puede ocurrir".

"Te matan como perro porque no se llevan solo lo material, van por tu vida y de tus seres queridos. Te arruinan y te dejan un vacío terrible. Han habido casos en este barrio pero la gente no cree en la Policía ni en la Justicia. Dicen 'para qué voy a denunciar si así como entran, salen", añadió.

Y cerró con el siguiente pedido: "Necesitamos protección, que nos eduquen para protegernos entre los vecinos. Acá vive gente de trabajo, familias con los chicos. Hay terrenos que no sé a quién corresponden, yuyales muy altos que te quitan la visión".