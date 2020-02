Sergio Castillo: "Descubrí una cámara a media cuadra que la policía no vio"

Cientos de personas se congregaron sobre las 19 frente a la Municipalidad, pidiendo justicia por Sergio Emanuel Castillo, el hincha de Olimpo asesinado el pasado domingo.

En la previa sus familiares dialogaron con la prensa. “Gracias a la gente por salir de su vida y estar con nosotros” comentó su mamá; al tiempo que su papá agregó: “Gracias a los que pagaron su remera, hicieron su cartel… esto lo produce él. Esto hacía mi hijo”.

De igual forma Sergio Castillo tuvo palabras reveladoras. “Yo descubrí una cámara que ellos (por la policía) no vieron. No puede ser que yo descubra una cámara que ellos no vieron a media cuadra. No puede ser. Fui golpeando puerta por puerta ante cada cámara que veía, y cuando llegué a esa le pregunté a la gente qué pasaba con esa cámara y si veían algo”.

Sobre las 19:20 la manifestación comenzó a caminar alrededor de la plaza Rivadavia, buscando llegar a la fiscalía.