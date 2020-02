Insólito argumento: "La pedofilia no mata a nadie, el aborto sí"

Un sacerdote católico estadounidense comparó pedofilia y aborto, y no dudó en optar por el abuso de menores frente a la interrupción del embarazo, dado que “la pedofilia no mata a nadie”.

Se trata de Richard Bucci, que desempeña su ministerio en la Iglesia del Sagrado Corazón en West Warwick, en el estado de Rhode Island.

Bucci había saltado a la fama hace pocos días cuando anunció que los 44 legisladores estatales que votaron a favor de una Ley de Privacidad Reproductiva en Rhode Island no recibieran la comunión en su parroquia. También prohibió que sean testigos o padrinos de casamientos en el templo, en defensa de “dos mil años de enseñanzas católicas”.

Ahora, en declaraciones a la radio WJAR de Massachusetts, no dudó en decir que "no estamos hablando de ningún otro problema moral, donde algunos pueden hacer una comparación entre pedofilia y aborto. La pedofilia no mata a nadie y esto sí lo hace".

El sacerdote, de 72 años, insistió en su defensa cerrada de la ortodoxia católica, al señalar que se rige por “la enseñanza de la Iglesia: la Ley Canónica de la Iglesia, el Concilio Vaticano II y el Primer Catecismo de la Iglesia. No sé qué más evidencia debería presentar".

La defensa de la pedofilia en comparación con el aborto causó indignación en Rode Island. La representante estatal Carol Hagan McEntee afirmó que “cuando dice que la pedofilia no mata a las personas, bueno, claramente no lo entiende". Consideró que Bucci debería "haber venido al recinto y escuchar los testimonios, porque hay muchas víctimas que ya no están con nosotros. Escuchamos voces de mujeres con sus vidas destrozadas, y son de las que tienen la suerte de estar vivas".

Otro legislador, Julie Casimiro, dijo a su vez que “la Iglesia Católica necesita mirarse a sí misma y preguntarse por qué están cerrando iglesias y perdiendo fieles”. Agregó que “necesitan poner su propia casa en orden".

La ley que indignó al padre Bucci se sancionó en mayo del año pasado y garantiza el derecho al aborto en el estado de Rhode Island, en la costa este de los Estados Unidos. Un vocero de la diócesis de Providence, de la que depende la parroquia del cura, aseguró que depende de cada sacerdote aplicar las resoluciones de la Iglesia en las parroquias.

Fuente: Página 12.