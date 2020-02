Pella perdió y se enfureció con su rival: "Es un maleducado"

Guido Pella fue actor principal de una de las grandes sorpresas que tiene hasta el momento este ATP 250 de Córdoba que vive su segunda edición: se despidió en su debut ante el joven francés Corentin Moutet, pero uno de los puntos sobresalientes fue el tenso momento que se vivió entre ellos.

El argentino, ubicado en el puesto 22 del ranking, afirmó que su rival le “faltó el respeto” durante la victoria 6-7 (4), 7-5 y 6-3: “Es un maleducado. Yo siempre saludo bien a mis rivales. Los felicito siempre por el esfuerzo no me importa si me toca ganar o perder, pero en este caso es un maleducado tanto conmigo como con el público. No solamente porque faltó el respeto, sino porque gritó desaforado al menos 20 pelotas de errores míos. Me decepcionó un poco. Puede ser un buen jugador de tenis, pero me quedo con lo maleducado que es. No solamente acá. Yo no veo así el deporte, no veo así la vida”.

Guido Pella 🇦🇷 en conferencia de prensa: "Moutet 🇫🇷 es un maleducado, será un gran jugador pero es muy maleducado. En las otras veces que lo enfrenté hizo lo mismo. Le faltó el respeto al público y me lo faltó a mí."

El bahiense ya había enfrentado al actual 71 del planeta en otras dos oportunidades y ya había tenido también algunos cortocircuitos: lo superó en el ATP de San Pablo en el 2018 y había sido derrotado en el Roland Garros del año pasado.

Pella defendía 150 puntos en este torneo ya que había sido finalista en la edición del 2019, donde cayó contra el local Juan Ignacio Lóndero por 3-6, 7-5 y 6-1. Su apresurada salida en este certamen es una verdadera sorpresa porque era uno de los candidatos a quedarse con la corona.

Moutet, de 20 años, registra como mejor performance en su trayectoria la derrota en la final del ATP de Doha que sufrió ante el ruso Andrey Rublev. El francés, que venía de imponerse sobre el brasileño Thiago Monteiro en el debut, se topará en los cuartos de final de Córdoba con el eslovaco Andrej Martin.

La jornada del certamen cordobés tendrá un enfrentamiento de locales: los cordobeses Pedro Cachín y Lóndero se cruzarán en la segunda ronda. Ambos vienen de conseguir victorias resonantes: Cachín se impuso al boliviano Hugo Dellien (6-1 y 6-1) y el Topo superó al italiano Marco Cecchinato (6-2 y 7-5).

En el cierre del día se dará el partido más esperado: Diego Schwartzman, primer pre clasificado, debutará contra el español Jaume Munar, quien dejó en el camino en la primera fase a Leonardo Mayer.

Fuente: Infobae