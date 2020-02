Tunessi: "Es una decisión de carácter personal, que tenga suerte"

Fiel a su estilo, el histórico radical bahiense Juan Pedro Tunessi no dejó pasar la oportunidad para cargar las tintas sobre Ricardo Alfonsín y su flamante designación como embajador en España.

En diálogo con LA BRÚJULA 24 FM 93.1, el actual Prosecretario Parlamentario del Senado de la Nación, comenzó diciendo que “tengo que ser muy cuidadoso porque yo no me olvido, no soy una persona sin pasado que niega su historia. Asumo mi carrera. Yo he acompañado a Ricardo Alfonsín durante mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires”.

De igual forma, aclaró que “hace algunos años nos hemos distanciado porque no comparto su visión. Él hubiese sido mucho más útil, aún con la visión crítica, en el marco de Juntos por el Cambio, que en una visión tan ideologizada, sin estrategia política”.

Entrevistado en el programa “Aunque sea Tarde”, y haciendo referencia a la aceptación del puesto por parte de Alfonsín, comentó: “Esto es una decisión individual. No quiero ser duro ni lapidario. Es una persona de 67, 68 años, en el ocaso de su vida política. Él cree que va a prestar un servicio al estado representando diplomáticamente al país en España”.

Y en esa línea continuó asegurando que “yo no avalo esta actitud. Es un hombre de partido que ha sido de la orgánica radical tan firme como él, sin la anuencia de su partido es una decisión de carácter personal. Que tenga suerte. No tengo inquina personal con Alfonsín. No comparto su decisión porque creo que no es orgánica”.

Por último, y llevando la situación a su partido, remarcó que “si algo hemos tenido los radicales es la organicidad. Aún cuando podemos estar a favor o en contra con la alianza que mantiene hoy el radicalismo, lo cierto es que los órganos orgánicos, la convención nacional del partido y demás ha decidido que estemos donde estamos y los que somos hombres de partido debemos respetar eso”.