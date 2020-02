La carta al intendente de Tres Arroyos para felicitarlo por los guardavidas

Una familia de turistas de San Luis que pasaron la mayor parte de su estadía en una de las playas del partido de Tres Arroyos le hicieron llegar una carta al intendente de la mencionada localidad, Carlos Sánchez, para exteriorizar por el tratamiento que recibieron por parte de los guardavidas del parador Borneo de Claromecó.

Según publica el portal La Voz del Pueblo, la misiva está fechada el 30 de enero y dice lo siguiente:

"Como turistas oriundos de la provincia de San Luis, nos dirigimos a usted y por su intermedio ante quien corresponda a fin de felicitar y ofrendar nuestro mas sentido agradecimiento a los guardavidas que realizaron su trabajo durante nuestra estadía en esta localidad balnearia. Especialmente deseamos reconocer a quien tienen a su cargo el cuidado del Parador Borneo, que fue donde mas disfrutamos nuestras vacaciones.

Todos y cada uno de los guardavidas se destacaron por su hospitalidad y amabilidad, con la que se relacionan con cada turista en particular y por el cuidado con concentración y profesionalidad con el que protegen la vida de los ciudadanos en las playas. Los hemos visto ser muy solícitos con sujetos con discapacidad que sin haber pedido ayuda ellos se ofrecen a acompañarlos, acompañar a niños que no encuentran a su familia, socorrer a quien ha sido lastimado por un aguaviva, educar a quienes no conocemos el comportamiento de estos mares y podríamos poner en riesgo nuestra integridad… En fin podríamos enumerar muchas situaciones en las que los hemos visto actuar con una profunda responsabilidad del cuidado del otro/a.

Desde esta perspectiva esperamos sean reconocidos como todo trabajador se merece, especialmente cuando se asume la tarea con compromiso, amor y responsabilidad, como estos guardavidas han demostrado.

Agradecemos la hospitalidad de toda esta localidad balnearia y bregamos por que se sostenga esta política de ponerse al servicio de la comunidad como hemos vivenciado en nuestra estadía aquí".

De esta forma saludan y firman "Flia de Pauw - Acevedo" y dejan un numero de teléfono de referencia.