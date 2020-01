"Si yo soy considerado turbio, ¿por qué no fui preso estos años que metieron presos a todos?"

Aníbal Fernández dice que sabe mucho del tema porque con “disciplina intelectual” hace “la diferencia”. Que “va a haber que poner a los ‘bogas’ a qué revisen” las investigaciones judiciales en torno a la empresa, por las que Julio De Vido tiene prisión domiciliaria por irregularidades en torno a la mina de carbón en Santa Cruz. Que con Alberto Fernández se conoce “demasiado” y que le dan “vergüenza” las críticas opositoras a su nombramiento.

“Tenían a un turbio como presidente”, contesta el flamante interventor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), designado ayer a través del Boletín Oficial, que en unos días viajará a Santa Cruz: “La idea es estar mitad acá y mitad allá. Yendo y viniendo”, explica.

- ¿Cómo se enteró del nombramiento? ¿Por la gobernadora Alicia Kirchner?

Alicia me llamó la primera vez, hace como 20 y pico de días, para preguntarme si estaba de acuerdo. El día que Alberto se iba a Israel, hablé con él una hora antes de que se fuera.

- O sea que cuando fue a verlo a Casa Rosada, varias semanas antes, no hablaron del tema.

Nunca se habló de eso. Yo conté la verdad. Ni le pedí ni me ofreció. Nunca hubo nada.

- ¿Qué piensa y qué sabe de las investigaciones judiciales en torno a la empresa?

Conozco bastante, va a haber que poner a los “bogas” nuestros a que revisen. No se puede frenar una obras así.

- ¿Qué le pidió Alberto Fernández?

Nada, que ponga todo a funcionar. Nos conocemos demasiado. Jugamos al truco sin señas. Nos conocemos mucho. Sabe lo que doy.

El Presidente y el flamante interventor de YCRT, años atrás, durante el gobierno de Néstor Kirchner

- ¿Cuánto sabe de minas de carbón?

Mucho. Lo vengo siguiendo el tema. Y siendo jefe de Gabinete... Cuando tenes disciplina intelectual haces la diferencia. Si no sabes de carbón, tenes que saber de carbón. En 1877 le piden al perito Moreno que sea el que se ocupe. Viniendo ya sobre el siglo XX, en 1941 es cuando se abre la mina uno, en el ’47 se trabaja con la uno, la dos y la 3. El gobierno de Perón hizo mucho esfuerzo sobre lo que era en ese momento un departamento de YPF. En el ’58, con Frondizi se crea YPF.

- ¿Se empapó del tema?

Lo conozco hace mucho al tema. Tengo fotos que me han mandado muchos estos días por WhatsApp de cuando estuve en aquel momento. Hace dos años, me saqué una foto poniéndole banca a la pelea que estaban dando los trabajadores para que no cerraran. La “hijaputez” de estos tipos fue fenomenal.

- ¿Cómo evalúa la gestión del ex interventor Omar Zeidan?

No estoy para calificar gestiones. Me importa un comino lo que hizo. Lo que no esté bien, se corregirá. Y lo que estuvo bien, se respetará. No tengo pre-conceptos.

- La oposición, enterada de su designación, fue muy crítica en las redes sociales con su nombramiento y algunos jugaron todo el día con el nombre de Río Turbio, ¿qué tiene para contestar?

Que me dan vergüenza, nada más. Que digan lo que quieran. Si yo tengo que ser considerado turbio, ¿por qué no fui preso durante cuatro años, que ellos metían presos a toda la gente? Y mientras tanto tenían a un turbio como presidente. ¡Es un imbécil!

