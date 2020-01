"Quitaron seguridad para tener más ganancia"

El Secretario General de la Asociación Bancaria delegación Bahía Blanca, Fernando García, dialogó con LA BRÚJULA 24 FM 93.1 respecto al lamentable hecho ocurrido esta mañana en el gran Buenos Aires, donde un empleado del Banco Nación fue asesinado en un asalto, y por tal motivo desde el gremio optaron por llevar adelante una medida de fuerza.

Iniciando la charla con el programa “Aunque sea Tarde”, García aseguró que “me enteré por un whatsapp, con una foto del televisor que anunciaba la triste noticia que un compañero había sido asesinado cruelmente en su lugar de trabajo”.

Continuando con esa línea, sostuvo que “acá lo importante no es hacer foco en ese comunicado, sino hay que hacerlo en todo caso que hay un compañero fallecido. Todos los compañeros del banco Nación estamos de duelo, como los demás compañero de otros bancos”.

Yendo puntualmente a las reglas vigentes, foco del duro comunicado que emitió la Asociación, señaló que “la normativa no fue beneficiosa en cuanto a seguridad, lo que hace es todo lo contrario, quitar seguridad para que las patronales tengan más ganancia. Hoy hay menor cantidad de policías y todo se vuelca a la seguridad por monitoreo. Sobre el tema de la seguridad bancaria uno puede expresarse hasta cierto punto, porque no puedo contar los detalles de cada banco, pero se tiene que mejorar”.

De la mano con ese tema, y llevándolo a los casos más cercanos, García afirmó que “en todas las sucursales de la sexta sección encontramos deficiencias que notamos, que charlamos con las autoridades. El tema es que a las autoridades, y puntualmente al banco Nación, no le interesan. Hay miles de reclamos por una cámara que no funciona, y no pasa nada”.

Por último, el Secretario General recordó que “hace 20 años dos compañeros del banco Nación murieron en la toma de rehenes de Ramallo. se torna notorio que no aprendimos mucho porque hoy murió otro compañero”.