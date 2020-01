Preocupación en Pehuen Có por la creciente ola de robos en el verano

Una creciente cantidad de hechos delictivos se viene registrando de un tiempo a esta parte en la vecina localidad de Pehuen Có, donde la afluencia de turistas es muy grande en esta época del año.

Karina Barrientos es una de las últimas damnificadas de esta situación inusual para una playa donde históricamente reinó la tranquilidad y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, exteriorizó su preocupación frente a esta problemática.

"Hace varios años que tengo comercio y jamás se dio una seguidilla como esta. Los robos han sido importantes, es terrible. Pedimos más controles porque la Policía hace lo que puede", reflexionó Barrientos, en el programa "Tal Cual Es".

Y agregó: "Uno que lleva un tiempo aquí sabe quiénes son veraneantes y quiénes no lo son. A mi me llevaron dinero de una de las dos panaderías de las que soy propietaria. En la de San Martín al 100 me ingresaron tanto a mi como a mi vecino que tiene rotisería y hasta le comieron las empanadas".

"En otro de los hechos se llevaron un cuatriciclo y uno no puede creer que la cámara de entrada no lo haya registrado. Creo que las fuerzas de seguridad no dan abasto", destacó la mujer en otro tramo de la entrevista radial.

Por último, sostuvo que "acá estábamos acostumbrados a que la llave del auto quedaba puesta. Si bien en el verano tomamos algún recaudo porque viene gente de afuera, pero esta es gente que vino directamente de afuera a robar".