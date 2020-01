Miguel Russo contó cómo fue su lucha contra el cáncer

Aunque tiene vasta experiencia en el fútbol, evita los discursos complejos y las palabras raras. El deporte predilecto parece más simple cuando Miguel Ángel Russo lo aborda. El técnico que afronta su segunda experiencia en Boca después de haber conseguido la gloria internacional en 2007 de la mano de Juan Román Riquelme habló con el diario digital Infobae y abordó un tema complejo: su lucha contra el cáncer de próstata.

Al ser consultado su era un ejemplo de superación por la enfermedad a la que te enfrentaste y si después de eso ya no hay meta que le resulte tan difícil, Russo aseguró que “son cosas distintas. El fútbol llenó y llena gran parte de mi vida. La enfermedad la tomo como algo que lo pude superar pero con ayuda de mucha gente. Solo no, imposible. Pero tampoco es... es otro tipo de cosas. Siempre uno tiene dificultades para vencer porque la vida es así, la vida es permanentemente superación. Donde vos no tenés el poder de superación te cuesta mucho, ¿no? Y en esto según el tiempo y la forma es cómo te vas superando, ¿no? Pero es una cuestión de cada uno. Es mental, ¿no?”.

“Lo que más me molestó es que era algo que no esperaba porque había salido todo bien y en definitiva fue lo más complejo de mí. Porque en definitiva son bacterias que no tienen un antibiótico, tenés que buscarlo, encontrarlo, bueno... por suerte después de un tiempo mucho más prolongado del que esperaba, sucedió. Pero no es simple, quizás eso fue lo que más me enojó, porque no lo esperaba. Todo lo que me había preparado para lo mío, funcionó. Pero esto era algo, bueno, otra superación más. Las cosas funcionan de esta forma y de otra manera. Nadie las quiere y te aparecen. Lo que más me molesto es que era algo que no esperaba porque ya había salido todo bien, y en definitiva fue lo más complejo de mí”.

Sobre qué le dijo su médico cuando lo vio dirigiendo pocos días después, Russo aseguró que “no me retó. Yo cada vez hablo menos de eso porque en definitiva fue un momento de mi vida y punto. Tampoco uno es un héroe ni nada. Uno hace lo que le gusta y creía y entendía que mi mente, de esa forma, superaba cualquier tipo de adversidad. Enfocar 90 minutos en fútbol para mí es vida. Hay otra gente que lo busca de otra forma, de otra manera, pero nadie tiene la solución. Es como cada uno lo encuentra, ¿no?”.

SU SUEÑO CON BOCA PARA EL 2020

“Un sueño no, todos los días vivo soñando. Mi sueño es todos los días. Los sueños son cada mañana que vengo acá. Yo lo disfruto, con todas las cosas que tiene Boca, en ese sentido nos vamos conociendo, estamos al tanto, estamos en un lugar muy lindo que nos da tranquilidad, calma y tiene muchas cosas para hacer”.