Suba del boleto de colectivo: "Es evidente que nos quieren poner palos en la rueda"

El concejal de Juntos por el Cambio, Marcos Streitenberger manifestó su disconformidad luego de que la oposición decidiera hoy no bajar al recinto del Concejo Deliberante a dar quórum para que se trate, entre otros temas, el aumento del boleto del colectivo.

"Me llama mucho la atención. Cuando se trató la Ley Impositiva, el espacio político fue muy criticado diciendo que hubo una falta de responsabilidad. Si bien es una atribución del legislador el hecho de no dar quórum, creo que esto es un deseo manifiesto de poner palos en la rueda a nuestra gestión", expresó el edil, en diálogo con el programa Aunque sea tarde de LA BRÚJULA 24.

"Todos sabemos lo que sucedió en Bahía Blanca cuando el boleto de colectivo no fue actualizado. Sin ir más lejos, hay que recordar el caso Plaza. Sin actualización, no se pueden renovar las unidades, no se pueden pagar los sueldos de los choferes y no hay un servicio adecuado. Esto es un entorpecimiento a la calidad de vida de los bahienses" agregó.

Sobre este punto, y horas antes el edil del Frente de Todos, Carlos Quiroga, le aseguró a este medio: "Pedimos congelamiento de las tarifas por 60 días y eliminación de la cláusula gatillo".

Por último Marcos Streitenberger reflexionó: "Lo ideal sería vivir en un país sin inflación. Pero por ahora no es posible. Los mismos que hoy piden aumentar congelar la tarifa de colectivos, son los que la semana pasada pedían votar una suba del 75% en el impuesto inmobiliario a nivel provincial. Nosotros entendemos que es un momento complicado y por eso el aumento del ALC fue del 39,5% para todas las escalas, sin modificar las bases imponibles".

En otro pasaje de la entrevista, el concejal Streitenberger se refirió al respecto: "Los diferentes organismos se acercaron al Concejo Deliberante y expresaron su descontento y pidieron un mayor diálogo. Querían que se discuta el proyecto y abrir el debate. Esperamos que salga un proyecto más consensuado".