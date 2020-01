Fantino y su novia veranean en Monte: "Estas playas tienen una energía hermosa"

Alejandro Fantino y su pareja, la bahiense Cony Mosqueira eligieron las playas de Monte Hermoso para tomarse un descanso.

En las últimas horas, el conductor posteó una foto en su cuenta de Instagram en la que se lo ve a bordo de un UTV, junto a su pareja en la zona de médanos.

"#montermosear con @coni_mosqueira plan hermoso y lleno de amor !! Este lugar tiene una energía realmente hermosa en sus playas y en su gente siempre amable y sonriente ❤️❤️😍💯 el #utv es de mi amigo @medusandres 💪🙏 los medanos y la arena son de @alejandro_dichiara y las corvinas son de @hernanarranz 😂😂😂", mencionó.

Fantino cerró en diciembre un ciclo en Animales sueltos, el programa que condujo en América durante más de una década.

"No debe haber orgullo más grande para un conductor de televisión que poder dejar vivo un programa. No hay nada que se pueda comparar. Ni 40 puntos de rating, que nunca hice así que no sé cómo será, pero acá hemos hecho un rating realmente muy alto y hemos ganado el Martín Fierro. Nos ha ido muy bien", comentó en su despedida.