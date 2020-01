Un motociclista murió tras chocar contra el frente de la ex Bodega Arizu

Un motociclista identificado como Lucas Damián Sosa, de 39 años, murió en la madrugada de hoy tras chocar contra el frente del edificio de la ex Bodega Arizu, ubicado en la esquina de Avenida Cerri y San Luis.

Según pudo saber la redacción de LA BRÚJULA 24, el incidente de tránsito ocurrió a las 5, y al llegar los servidores públicos al lugar, la víctima ya se encontraba sin vida, tendida sobre el suelo, a metros de la motocicleta que manejaba, una Honda CG 150.

Aunque no se sabe con exactitud la mecánica del accidente, no habría otro vehículo involucrado. Según se especula, el hombre transitaba por Avenida Cerri y no logró tomar la curva que lleva a calle Montevideo, por lo que terminó impactando contra un paredón y una reja.