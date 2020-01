Susana, en Punta del Este: "El impuesto del 30% me parece un espanto"

Susana Giménez, al igual que varios personajes de la farándula argentina, suelen comentar temas relacionados a la política, entre otros, y en esta ocasión, no quiso dejar pasar la oportunidad de hablar del "dólar turista".

Desde Punta del Este, donde participó de un evento al que fue invitada, la diva hizo referencia a la medida tomada por el Gobierno de Alberto Fernández y manifestó: "El dolar turista es un espanto. ¿Qué voy a opinar? Encima, con lo caro que está todo me parece que es injusto, es una medida injusta".

Además, cuando le preguntaron sobre la situación general del país, remarcó: "Tengo tantas cosas para pedir. No para mí, of course, pero para el país… mucho. Pero bueno, vamos a ver. Por ahora lo del 30% me parece una locura. Acá todo el mundo está pagando en cash, con pesos uruguayos".

Por otro lado, habló de su futuro y dijo: "No sé todavía qué voy a hacer. Ya tengo una oferta para hacer el programa y también tengo firmado un contrato con Amazon para hacer una serie".

Finalmente, sobre el episodio violento de su nieta en Punta del Este, habló poco y nada: "Soy pacifista, soy diplomática y educada”. Y aseguró, que le parecería "bien que las cosas se resuelvan con una disculpa" de su nieta.

