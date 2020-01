"Te pido que no te rindas", el conmovedor posteo de la mamá de Mica Rocha

Micaela Rocha, la nena puntaltense que fue trasplantada de médula ósea hace más de 60 días, tuvo una recaída en su cuadro en los últimos días y ante esta situación, su madre, Yésica Peralta, realizó un enternecedor posteo en su cuenta de Facebook.

Mica, quien continúa internada en el hospital Británico de Buenos Aires, deberá ingresar nuevamente a quirófano para hacerle varios estudios.

"Nunca me imaginé por ningún motivo terminar un año así, con vos en terapia intensiva luchando mil batallas para salir adelante de todo esto que te toca atravesar", escribió Yésica.

"Siempre supimos lo difícil que seria pasar por un trasplante, sabíamos que se venía lo mas duro, aunque no imaginamos que seria tan difícil", agregó.

"Solo le pido a Dios que este nuevo año que comienza te recompense con esa nueva vida por la que venís luchando desde hace 10 años y por la que peleas hoy más que nunca. Quiero y necesito volver a verte reír con esa sonrisa que nos alegra y nos llena el alma de vida a muchos, con esos ojitos que brillan cuando reís y hacen brillar a quien te mire. Te pido que no te rindas amor le pido a Dios que nos siga fortaleciendo que no nos suelte y sobre todo a vos que no sueltes mi mano , este camino lo terminamos juntas hija", completó Yésica