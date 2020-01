"Fue una buena reunión", dijo Gay tras su encuentro con Kicillof

El intendente Héctor Gay realizó un positivo balance de su encuentro con el gobernador Axel Kicillof, donde planteó varios temas, incluyendo el costo del transporte público de pasajeros.

"Fue una buena reunión. Duró algo más de dos horas. El Gobernador explicó la situación de la provincia y dijo que va a poner mucho énfasis en salud y educación en esta primera etapa de su gobierno", mencionó el jefe comunal en diálogo con la redacción de LA BRÚJULA 24.

"No solamente habló él, si no que nos escuchó a todos. Eso me pareció muy destacable. Además, se mostró cordial, lejos del tono que había tenido en los últimos días", acotó.

Pudimos plantear la situación del transporte público y nos informó que se encuentra estudiando el tema y que tendrá respuesta en poco tiempo. Seguiremos manteniendo encuentros periódicos con él y con sus Ministros para buscar soluciones conjuntas a las problemáticas de Bahía. pic.twitter.com/f6ICz87qUj — Héctor Gay (@hector_gay) January 2, 2020

Con respeto al tema transporte en particular, Kicillof le explicó que el congelamiento de tarifas anunciado hoy abarca solamente al conurbano.

"Lo encaramos junto al intendente de Mar del Plata y nos prometió brindarme una respuesta en los próximos días. Me dijo que la situación es compleja, pero que iba a intentar aportar algo o realizar gestiones ante Nación", explicó.

"Hay que conversar también con las empresas. No tenemos mucho tiempo. Vamos a esperar unos días para ver si obtenemos alguna respuesta favorable", agregó, dando a entender que este compás de espera retrasará el debate por la suba del boleto de colectivo en el Concejo Deliberante.

Gay mencionó además que Kicillof pidió apoyo para la Ley Impositiva e insistió con que son aumentos progresivos, en el que se aumentará de acuerdo a la inflación.

"Nos dijo que si no se aprueba, habrá menos recursos para él y por lo tanto, menos recursos para nosotros", comentó.

Gay también planteó la suba de ingresos brutos, lo que podría dejar al puerto local descolocado en tarifas con respecto a otros puertos similares.

"Pude hablar con varios ministros sobre diferentes temas y quedamos en tener reuniones periódicas", completó.

Por último, Kicillof se comprometió a realizar recorridas por la provincia para evaluar las obras inconclusas en diferentes puntos.