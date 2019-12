Kicillof insiste con el ajuste impositivo y pide "flexibilidad" a la oposición

Axel Kicillof negó que la reforma impositiva que impulsa sea un “impuestazo”, tal como afirma la oposición. Y en ese marco, acusó a Cambiemos de “montar un show y mentir” sobre el proyecto de ley que está trabado en la Legislatura. En diálogo telefónico con este diario, el Gobernador anticipó que insistirá con su iniciativa, pero se mostró dispuesto al diálogo en procura de encontrar consensos.

"Hay que explicar lo que pasó porque si no pareciera que se impuso el punto de vista de la oposición, que sería básicamente que había un impuestazo impagable para la clase media y que entonces nosotros no quisimos negociar y como resultado de eso no dieron quórum en el Senado donde tienen mayoría. Y todo eso es mentira. Se presentó una ley de emergencia donde hubo una charla en ese momento con Vidal que estaba en el país y se llegó a un entendimiento y la oposición acompañó esa primera ley. Ahora faltaba presentar la ley tributaria y alguna discusión de cargos del Bapro y había un entendimiento de que íbamos a poder llegar a algún tipo de acuerdo. La ley no aumenta los impuestos en promedio en relación a la inflación de este año. Pero como la inflación fue la más alta en 28 años, del 55 por ciento en el último año de Macri, cualquier aumento aún cercano a la inflación parece un aumentazo", explicó el gobernador.

"El acuerdo era discutir esta ley después de algún tipo de intercambio. Después Vidal se fue de viaje. No es una ley impositiva que castiga a los sectores medios ni implica un aumento desproporcionado, no es así. El aumento en promedio es lo mismo que la inflación. Y para todos los sectores, si pagan en una sola cuota con un 20% de descuento, va a ser incluso menor. No hay un impuestazo. Y si se aprobara, tampoco habría los mismos recursos que el año pasado en términos reales", continuó.

En cuanto a por qué se complicaron tanto las negociaciones, Kicillof dijo "En primer lugar empezaron a mentir con que era un aumento desproporcionado para la clase media. En el caso del Inmobiliario Rural, solamente 200 propietarios, los dueños de los campos de más de dos mil hectáreas en la Provincia, van a tener un aumento del 75 por ciento, con la posibilidad de reducirlo si pagan en una cuota. Estamos hablando de las 200 propiedades más valiosas de la Provincia. En el caso del Urbano, el aumento para el 94 por ciento de los contribuyentes, esto es 4,2 millones de personas, no va a ser mayor a 7.500 pesos en todo el año, en cinco cuotas. No veo como eso se puede transformar en un golpe a los sectores medios. Antes del cambio de gobierno Vidal firmó un aumento del 25 por ciento de la tarifa de luz, y yo lo suspendí. Seguramente para todos esos sectores era mucha más plata a lo largo del año. El aumento en promedio no va a ser superior a la inflación, para los pequeños propietarios el aumento va a ser mucho menor, del 15 al 35 por ciento. Es una ley que reduce impuestos en términos reales para la gran mayoría de la gente. La carga del impuesto va a ser mucho menor para los pequeños contribuyentes y mayor para los más grandes. Y ahí puede haber un tema ideológico o una posición política del Pro que siempre ha defendido a los más ricos. A los sectores medios no los defendió, porque si no, no hubiera pasado lo que pasó en términos electorales. Ahora tomaron la decisión de no votar y buscar una excusa. Nosotros recibimos una propuesta de ellos, les llevamos una contrapropuesta y no aparecieron más".

Mientras que cuando se le preguntó cómo continúa la negociación sostuvo que "Nosotros no cargamos el mil por ciento como ellos hicieron con la luz o con el gas. Es un aumento de la inflación más un poco más excepto que paguen en una cuota para un pequeño sector de contribuyentes. Creo que han hecho una especie de intento de presentar esto como algo imposible. La oposición acaba de perder la elección por más de 15 puntos y lo único que van a hacer es permitir que pasen leyes que ellos mismos hubieran sacado. Así gobernaron cuatro años. Tiene que haber un poco de comprensión y flexibilidad para acompañar a un oficialismo que recién empieza. Tal vez quieren defender a los propietarios más ricos de la Provincia".

Por último, indicó que "Voy a presentar el proyecto de nuevo en Diputados y veremos si en el transcurso de este tiempo se puede acomodar la discusión. Esperemos que la oposición acompañe".

Fuente: El Día