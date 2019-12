Distinguen a Lautaro Martínez por sus dichos en contra del racismo

El delantero Lautaro Martínez recibió un reconocimiento por parte de la organización B’nai B’rith de Bahía Blanca, por sus declaraciones públicas en contra de la discriminación.

“Hay que cortar con todo esto. Tenemos que tomar conciencia……Somos todos iguales y nos merecemos todos el mismo respeto”, había dicho a fines de noviembre el delantero del Inter de Milán y de la Selección, luego de que hinchas del Slavia Praga lanzaran insultos racistas a su compañero Romelu Lukaku.

Aprovechando su estadía en la ciudad, miembros de la filial local de B’nai B’rith entregaron un pergamino al ex Racing y Liniers para acreditar la distinción.

“Las declaraciones de Lautaro Martinez constituyen un ejemplo de la lucha contra la discriminación en el fútbol”, afirmaron desde la entidad.

El delantero recibió un reconocimiento por sus expresiones en contra del racismo

A fines de noviembre, el Inter se midió al Slavia Praga en el Eden Arena de República Checa y los aficionados del equipo local cargaron contra Lukaku con frases discriminatorias y gestos repudiables. “Si vuelvo a recibir cánticos racistas, contestaré. El jugador debe tomar una posición y reaccionar ante el racismo”, había dicho el jugador unas semanas antes, al ser víctima de cantos discriminatorios por parte de la afición del Cagliari en un duelo de la Serie A de Italia. Fuer por eso, que, a los 34 minutos del encuentro ante los checos, el belga respondió después de marcar el segundo gol para el Inter -el cual terminó siendo anulado por el VAR- llevándose una mano a su oreja y apuntando con su mirada a los agresores.

Pese a que el gol no terminó siendo convalidado, Lukaku iba a tener una nueva oportunidad para mostrar su fastidio. A los 81 minutos, el ex delantero del Manchester United pudo convertir para volver a poner en ventaja a su equipo por 2-1 y lanzó un grito de guerra hacia la grada. Al término del encuentro, habló de lo que vivió dentro del campo en zona mixta: “La UEFA necesita hacer algo, porque las cosas así en el estadio no están bien. Hoy otra vez, en dos ocasiones. No es bueno para la gente porque estamos en 2019 y hay muchos jugadores con muchas nacionalidades diferentes en distintos equipos. Cuando tienes gente mala en el estadio no es un buen ejemplo para los niños. Espero que la UEFA haga algo”.

Lautaro Martínez junto a Romleu Lukaku (REUTERS)

Ese mismo día, Lautaro Martínez también opinó acerca de la situación que atravesó su compañero: “Pienso que se tiene que cortar con esto en todo el mundo. Somos todos iguales, él es una persona lleve el color de piel que lleve. Es importante que no suceda más porque puede herir a una persona y uno no sabe lo que siente dentro el jugador, más en un partido que el jugador está a mil pulsaciones, puede reaccionar de una manera que no esta buena.

"Hay que cortar con todo esto. Tenemos que tomar conciencia de que la persona también tiene sentimientos. Somos todos iguales y nos merecemos todos el mismo respeto”, concluyó el futbolista argentino, que fue reconocido por B’nai B’rith por estas declaraciones.

Fuente: Infobae / La Brújula 24