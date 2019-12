Mamá de Dana: "Me cayó muy mal; espero que lo controlen"

En diálogo con LA BRÚJULA 24 FM 93.1 la mamá de Dana Guiglioni, Gladys Andreu, mostró su pesar y disconformidad respecto al fallo de la justicia que le otorgó a Nazareno Goyak arresto domiciliario.

Vale recordar que en mayo Goyak había sido condenado a seis años de cárcel, por el accidente automovilístico que protagonizó, y en el cual casi pierde la vida Guiglioni.

“Si bien estábamos preparados y estábamos en comunicación con Vitalini (abogado de la familia); igualmente a mí me llamó mucho la atención… me cayó mal. La justicia es así. No se puede apelar porque el fallo lo dio el Tribunal de Casación, así que ya está confirmado” aseguró Andreu.

Reflexionando al respecto, mencionó que “soy una de las personas agraciadas que tengo a mi hija conmigo. No es el caso de otros padres que luchan por la detención del asesino y el hijo está muerto… eso es tristísimo”.

Sobre el día a día de Dana, confirmó que “cambió la forma de alimentarse, porque la medicación la afectó mucho. Psicológicamente también, y ahora volvemos a esa incertidumbre y vuelve a sentir que no es libre. Deberá volver al psicólogo o se verá. Ella está estudiando, así que está abocada a eso. Sale de vez en cuando con sus amigos, y va al gimnasio. Nada más”.

Por último, y volviendo al arresto domiciliario de Goyak, sostuvo: “Esperemos que si realmente tiene el arresto domiciliario, con la pulsera, se haga efectivo y lo controlen. Ya sabemos que es una persona que no acata órdenes y restricciones. Vitalini me dice que las tobilleras son efectivas, que me quede tranquila… trataré de seguir la vida. Tuvimos unos meses tranquilas… trataremos de confiar en la justicia”.