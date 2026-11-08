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Básquet local: San Lorenzo y Altense son los finalistas de la Liga Bahiense de Plata
El naranja aplastó a Sportivo Bahiense por 91 a 57, mientras que el conjunto de Punta Alta superó a 9 de Julio por 72 a 70. Ambos cerraron sus series 2 a 1 y definirán el segundo tramo del certamen, con el ascenso en juego.
La Liga Bahiense de Básquetbol de Plata ya tiene a sus 2 finalistas. San Lorenzo del Sud y Altense consiguieron este domingo sus respectivas clasificaciones al imponerse en los terceros partidos de las semifinales y ahora se enfrentarán en la definición del segundo tramo de la temporada 2026.
En el estadio Román Avecilla, San Lorenzo fue contundente y derrotó a Sportivo Bahiense por 91 a 57, en un encuentro que dominó con autoridad. El naranja dejó atrás la ajustada caída sufrida en doble suplementario durante el segundo juego y cerró la serie por 2 a 1, ratificando su condición de candidato al título.
La otra semifinal tuvo un desarrollo mucho más equilibrado. En Punta Alta, Altense venció a 9 de Julio por 72 a 70, en un partido que se resolvió por apenas 2 puntos. El verde consiguió así su segunda victoria consecutiva ante el conjunto bahiense, después de haber perdido el primer enfrentamiento, y también se quedó con la eliminatoria por 2 a 1.
De esta manera, San Lorenzo y Altense protagonizarán una final con mucho más que un título en disputa. El naranja, que ya se adjudicó el primer tramo de la competencia, tiene la posibilidad de conseguir el ascenso directo a la Liga Bahiense de Oro si vuelve a consagrarse campeón.
En cambio, si Altense gana esta segunda parte de la temporada, ambos equipos deberán disputar una final extra para determinar el ascenso. El conjunto puntaltense también tiene asegurada, como mínimo, la posibilidad de jugar la Promoción frente a un equipo de Oro.
Con Sportivo Bahiense y 9 de Julio eliminados, todas las miradas estarán puestas en el enfrentamiento entre el conjunto bahiense y el representante de Punta Alta, que buscarán coronar sus campañas con el título y dar el salto a la máxima categoría del básquetbol local.
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