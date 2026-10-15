Tinta continua o cartuchos: ¿qué sistema conviene según cuánto se imprime?

Una impresora económica puede terminar siendo más cara que una de mayor precio inicial si imprime cientos de páginas durante el año. Epson explica que el rendimiento de sus cartuchos y botellas depende de factores como las imágenes impresas, la configuración y la frecuencia de uso. Esa diferencia permite entender el punto central de esta comparación: para elegir entre cartuchos y tanque de tinta no alcanza con mirar cuánto cuesta la impresora.

El precio de compra es apenas el comienzo

El primer criterio es el desembolso inicial. Las impresoras a cartuchos suelen ofrecer una entrada más accesible en determinados segmentos, mientras que los equipos con tanque de tinta pueden requerir una inversión inicial mayor. La comparación cambia cuando se incorpora el uso acumulado.

El segundo dato es el costo por página. Para calcularlo hay que dividir el costo de la tinta utilizada por el rendimiento declarado y considerar qué documento se imprime. No consume lo mismo una página con texto negro que una fotografía con grandes superficies de color.

También importa cuántas páginas permite imprimir cada carga. En los sistemas de tanque, la tinta se almacena en depósitos incorporados y se repone con botellas. Epson publica, según el modelo, rendimientos de miles de páginas. En sus equipos EcoTank hay modelos que declaran hasta 4.500 páginas en negro y 7.500 a color bajo la metodología indicada por el fabricante.

Los cartuchos se reemplazan al agotarse y su rendimiento se mide con pruebas estandarizadas. No hace falta manipular botellas ni controlar visualmente depósitos, aunque la frecuencia de reemplazo puede ser mayor cuando el volumen aumenta.

Tanques y cartuchos no imprimen igual cantidad

En el punto de costo por página aparece la diferencia más evidente. Un sistema de tanque está pensado para almacenar una cantidad considerable de tinta y reponerla cuando baja el nivel. Eso hace que tenga sentido cuando se imprimen muchas páginas.

Una impresora con cartuchos puede ser suficiente cuando el volumen es reducido. Si se imprimen unas pocas hojas al mes, la cantidad total de tinta utilizada puede ser demasiado baja como para que el mayor desembolso inicial de un tanque tenga sentido económico.

Epson señala que los rendimientos publicados se obtienen mediante metodologías específicas y advierte que pueden variar según las imágenes, la configuración, la temperatura, la humedad y la frecuencia de impresión. También aclara que parte de la tinta se utiliza en tareas de inicialización y mantenimiento.

Ese punto es importante porque el costo por página no se limita a la tinta que queda sobre el papel. Las impresoras de inyección también utilizan tinta durante determinados procesos de mantenimiento.

Mantenimiento y calidad de impresión

Los dos sistemas necesitan mantenimiento. Una impresora de inyección que permanece mucho tiempo sin utilizarse puede requerir ciclos de limpieza del cabezal, y esos procesos consumen tinta.

En un sistema de tanque hay que controlar los niveles y realizar las recargas correspondientes. Los depósitos permiten ver cuánto queda y, en muchos modelos, la reposición se realiza mediante botellas específicas.

En los equipos a cartuchos, el mantenimiento está más ligado al reemplazo de consumibles. Algunos modelos utilizan cartuchos individuales, lo que permite cambiar solamente el color agotado. Epson destaca esa característica en su información técnica sobre cartuchos.

La calidad fotográfica no depende exclusivamente de que la impresora utilice tanque o cartuchos. Influyen el sistema de impresión, la resolución, las tintas, el papel y la configuración elegida. Por eso no corresponde asumir que un sistema produce mejores fotos por definición.

¿Qué pasa cuando se imprime todos los meses?

Las multifunción de tanque permiten combinar impresión, escaneo y copiado con una reserva de tinta considerable. Dentro de la oferta disponible se puede encontrar una impresora multifunción Epson como ejemplo de este tipo de equipos de impresora multifuncional Epson.

También existen las impresoras Epson con distintas configuraciones de tinta, conectividad, velocidad y resolución. La marca ofrece modelos para documentos, fotografías y diferentes volúmenes de trabajo, por lo que incluso dentro del sistema de tanque hay diferencias relevantes.

Para una familia con hijos en edad escolar, el volumen puede crecer rápidamente. Trabajos prácticos, formularios, actividades y material educativo pueden convertir una impresora destinada a un uso ocasional en un equipo de utilización frecuente. En ese escenario, el rendimiento de las botellas adquiere más importancia.

En un negocio, la cuestión es todavía más clara. Si se imprimen facturas, etiquetas, documentos o comprobantes todos los días, el consumo mensual puede ser suficientemente alto como para que el costo de los consumibles tenga un peso relevante en el presupuesto.

El volumen mensual define la decisión

Para un hogar que imprime poco, los cartuchos pueden tener sentido por la menor barrera de entrada. Si la impresora pasa semanas sin utilizarse y solamente se necesitan unas pocas páginas de vez en cuando, no necesariamente conviene pagar más al principio por una capacidad de tinta que permanecerá almacenada durante mucho tiempo.

Una familia que imprime con frecuencia se encuentra en otra situación. Cuando las hojas se acumulan semana tras semana, el rendimiento por carga y el costo de reposición empiezan a pesar más. En ese escenario, un sistema de tanque puede resultar más adecuado para el tipo de uso.

En un negocio, además del costo por página, importan la velocidad, la capacidad de papel, la conectividad, el ciclo de trabajo y las funciones de escaneo o copiado. El sistema de tinta es solamente una parte de la decisión.

Por eso el veredicto no debería ser que un sistema es mejor que el otro. La comparación depende de cuántas páginas se imprimen, qué se imprime, con qué frecuencia se utiliza la máquina y cuánto cuesta reponer la tinta.

Si el volumen mensual es bajo, el precio inicial puede tener mayor peso. Si el volumen es alto y sostenido, el rendimiento de las cargas y el costo por página adquieren mayor importancia. Antes de comprar, conviene calcular cuántas páginas imprimís realmente por mes y comparar ese número con el rendimiento declarado por cada modelo. ¿Cuántas hojas imprimís hoy y cuánto te costaría mantener esa rutina durante todo un año?