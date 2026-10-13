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El British Museum abre 2.000 años de cultura coreana
El British Museum inaugura una exposición que recorre 2.000 años de cultura coreana, desde objetos antiguos hasta arte contemporáneo, con piezas inéditas en Reino Unido.
El British Museum abrió el 1 de octubre una nueva exposición dedicada a Corea, con un recorrido que va desde el 300 a. C. hasta la actualidad. “Korea: 2,000 years of creativity” permanecerá en Londres hasta el 31 de enero de 2027 y reúne objetos rituales, cerámica, pintura y obras contemporáneas. Londres ofrece en paralelo una agenda de ocio amplia: desde museos hasta entretenimiento digital, donde los jugadores de casino online buscan las promociones actuales antes de cada sesión de juego. La exposición mantiene su foco en cómo cambió la creatividad coreana durante más de dos milenios.
Una historia contada por objetos
La muestra sigue un orden cronológico y permite ver cómo cada época transformó materiales, símbolos y formas de representación. El recorrido comienza con los antiguos estados coreanos y Silla, continúa por Goryeo y Joseon y termina con arte moderno y contemporáneo.
Entre las piezas aparecen adornos de oro y bronce, imágenes budistas, cerámicas celadón, pintura en tinta, porcelana blanca y obras multimedia. Varias nunca se habían mostrado antes en Reino Unido.
|Tramo histórico
|Periodo aproximado
|Presencia destacada
|Estados antiguos y Silla
|hasta 935
|metal, ritual y budismo
|Goryeo
|918–1392
|celadón y artes decorativas
|Joseon
|1392–1897
|pintura, porcelana y vida erudita
|Época moderna y actual
|siglos XX–XXI
|pintura, instalación y multimedia
Del celadón a la imagen contemporánea
Uno de los atractivos del montaje es la distancia que cubre sin abandonar la idea de continuidad. Un manuscrito budista del siglo XIV, una jarra lunar del periodo Joseon o un objeto funerario antiguo comparten espacio con las obras actuales.
Ese salto también recuerda cuánto han cambiado los hábitos de entretenimiento. Hoy una tarde libre puede combinar una exposición con streaming, juegos digitales o casino online desde el móvil. Todos ocupan una parte del tiempo de ocio, mientras una visita presencial ofrece contacto directo con objetos que ninguna pantalla reproduce del mismo modo.
Un recorrido que exige seleccionar
Dos milenios no caben en una explicación exhaustiva, por lo que el museo utiliza piezas concretas para representar momentos más amplios. El visitante puede seguir cambios religiosos, técnicos y sociales sin convertir la muestra en una simple cronología.
Entre los puntos que ordenan el recorrido están:
- la evolución de los objetos rituales y religiosos;
- el refinamiento técnico de la cerámica Goryeo;
- la pintura y porcelana de la era Joseon;
- los cambios culturales del siglo XX;
- la reinterpretación de formas tradicionales.
La secuencia ayuda a leer esas piezas como partes de una historia cultural continua y no como obras aisladas.
Londres recibe el cierre de la gira
La muestra es la última parada de una gira que pasó antes por Washington y Chicago. En Londres está organizada por el British Museum junto con el National Museum of Korea y el National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea.
El interés internacional por la cultura coreana ya supera los museos. Cine, música, televisión y videojuegos han ampliado su presencia global, mientras ese consumo cultural comparte tiempo con streaming, casino online y otras formas de ocio digital. La exposición aporta otra escala: objetos físicos que muestran cómo esa creatividad se construyó durante siglos.
Cuatro meses para recorrer dos milenios
“Korea: 2,000 years of creativity” estará abierta hasta el 31 de enero de 2027. El público tendrá meses para recorrer una selección que va desde piezas arqueológicas hasta obras actuales.
La escala histórica es su fuerza. El visitante puede empezar con metalurgia antigua, pasar por celadones y porcelanas, detenerse en paisajes y terminar frente a obras multimedia. El resultado no presenta la cultura coreana como una moda reciente, sino como una tradición creativa que ha cambiado muchas veces sin perder continuidad.
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