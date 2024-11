El Gobierno acelera los recortes en la SIDE: desplazarían a 500 agentes

El Gobierno acelera los recortes en la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y prepara el desplazamiento de más de 500 agentes. Se trata de la reestructuración interna está llevando a cabo el titular de la central, Sergio Neiffert, por pedido del asesor presidencial, Santiago Caputo.

En la Casa Rosada sostienen que quieren “recortar todo lo que sea necesario para darle forma a la SIDE” y aseguran que “la inteligencia en Argentina no existe, no funciona como debería, no hay nada”. “La mayor parte de la planta actual es inservible. Vamos a reformarla”, agregan desde Nación.

El Ejecutivo le solicitó hace más de tres meses a la Justicia los expedientes de las causas que involucran a espías. La mesa chica de Balcarce 50 hizo un análisis de su trayectoria para definir los desplazamientos. Dieron de baja los contratos anuales de la gestión anterior y aceleraron la jubilación de agentes de planta.

La SIDE se compone de 1800 agentes, que se dividen entre operaciones en la Argentina y en el exterior. En Nación revisan también los agregados adjuntos a las embajadas, como el exsubsecretario de Capital Humano Agustín Sánchez Sorondo, que está en Madrid.

Con información de TN