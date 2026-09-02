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Un curioso método con una botella de agua en el techo permite iluminar una casa
La denominada “lámpara de Moser” aprovecha la luz solar mediante una botella de plástico instalada en el techo. El sistema puede resultar útil en ambientes oscuros durante el día, aunque no reemplaza una conexión eléctrica tradicional.
Una botella de plástico llena de agua colocada en el techo de una vivienda puede convertirse en una fuente de iluminación natural durante las horas de sol, a partir de una técnica sencilla y de bajo costo que comenzó a utilizarse en Brasil hace más de dos décadas.
El método, conocido como “lámpara de Moser”, consiste en instalar una botella PET transparente atravesando una abertura del techo, dejando una parte expuesta al exterior y otra hacia el interior de la habitación.
Cuando los rayos solares impactan sobre el recipiente, la luz atraviesa el agua y se dispersa en distintas direcciones, logrando iluminar espacios que tienen pocas ventanas o directamente carecen de luz natural. El sistema no genera electricidad ni almacena energía, sino que aprovecha exclusivamente la claridad del exterior.
La técnica lleva el nombre del mecánico brasileño Alfredo Moser, quien la desarrolló a comienzos de los años 2000 como una alternativa frente a los problemas de suministro eléctrico. Con el tiempo, la iniciativa fue replicada en distintos países y ganó difusión internacional a través del proyecto Liter of Light.
Entre sus ventajas se encuentran el bajo costo de los materiales, la posibilidad de reutilizar botellas de plástico y el ahorro de electricidad durante el día. Además, puede ser una opción para galpones, habitaciones o construcciones que reciben escasa iluminación natural.
Sin embargo, tiene limitaciones. Su rendimiento disminuye durante jornadas nubladas y deja de funcionar completamente una vez que cae el sol. Tampoco permite regular la intensidad de la iluminación como ocurre con una lámpara convencional.
Otro punto fundamental es la instalación. Realizar una abertura en un techo exige una correcta impermeabilización para evitar filtraciones de agua y daños en la cubierta. También debe evaluarse previamente el tipo de techo y su estructura, por lo que en determinadas viviendas puede ser necesario recurrir a un profesional.
En definitiva, la botella con agua funciona como una alternativa económica para aprovechar la luz natural durante el día, pero no sustituye una instalación eléctrica convencional.
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