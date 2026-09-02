Un curioso método con una botella de agua en el techo permite iluminar una casa

Una botella de plástico llena de agua colocada en el techo de una vivienda puede convertirse en una fuente de iluminación natural durante las horas de sol, a partir de una técnica sencilla y de bajo costo que comenzó a utilizarse en Brasil hace más de dos décadas.

El método, conocido como “lámpara de Moser”, consiste en instalar una botella PET transparente atravesando una abertura del techo, dejando una parte expuesta al exterior y otra hacia el interior de la habitación.

Una botella de plástico llena de agua puede aprovechar la luz solar para iluminar ambientes oscuros durante el día. Foto: Grok IA.

Cuando los rayos solares impactan sobre el recipiente, la luz atraviesa el agua y se dispersa en distintas direcciones, logrando iluminar espacios que tienen pocas ventanas o directamente carecen de luz natural. El sistema no genera electricidad ni almacena energía, sino que aprovecha exclusivamente la claridad del exterior.

La llamada lámpara de Moser utiliza una botella PET transparente para distribuir la luz del sol dentro de una vivienda. Foto: Imagen generada con Copilot IA.

La técnica lleva el nombre del mecánico brasileño Alfredo Moser, quien la desarrolló a comienzos de los años 2000 como una alternativa frente a los problemas de suministro eléctrico. Con el tiempo, la iniciativa fue replicada en distintos países y ganó difusión internacional a través del proyecto Liter of Light.

Entre sus ventajas se encuentran el bajo costo de los materiales, la posibilidad de reutilizar botellas de plástico y el ahorro de electricidad durante el día. Además, puede ser una opción para galpones, habitaciones o construcciones que reciben escasa iluminación natural.

El sistema nació en Brasil a comienzos de los años 2000 y luego fue replicado en distintos países como una alternativa de iluminación de bajo costo.

Sin embargo, tiene limitaciones. Su rendimiento disminuye durante jornadas nubladas y deja de funcionar completamente una vez que cae el sol. Tampoco permite regular la intensidad de la iluminación como ocurre con una lámpara convencional.

El método puede ser útil en habitaciones sin ventanas o con poca iluminación natural, aunque depende completamente de la luz solar disponible.

Otro punto fundamental es la instalación. Realizar una abertura en un techo exige una correcta impermeabilización para evitar filtraciones de agua y daños en la cubierta. También debe evaluarse previamente el tipo de techo y su estructura, por lo que en determinadas viviendas puede ser necesario recurrir a un profesional.

En definitiva, la botella con agua funciona como una alternativa económica para aprovechar la luz natural durante el día, pero no sustituye una instalación eléctrica convencional.